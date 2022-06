Divoká voda: Němcová nejlepší sjezdařkou světa, Češi na MS sbírají medaile

Němcová vyhrála o 32 setin sekundy před Francouzkou Laurou Fontaineovou. „Udělala jsem dvě nebo tři chybky a věděla, že je musím rychle vyřešit. Do cíle jsem dojížděla s tím, že to spíš neklapne. Pak jsem viděla tu jedničku, jsem úplně nadšená,“ hledala slova v cíli.

Vítězný závod absolvovala krátce po startu na kajaku. „Kajak mi tentokrát docela pomohl, protože jsem už měla program a nemohla jsem se soustředit na singla a neměla jsem čas být nervózní,“ řekla Němcová.

Na kajaku byla Němcová o několik hodin dřív těsně čtvrtá, ale o medaili pro českou výpravu se postarala druhým místem Klára Vaňková. „Zní to neuvěřitelně. V cíli jsem se modlila, aby to takhle klaplo. V cíli jsme to s holkama hodně prožívaly, ještě jsme si řekly, že uděláme skvělý čas i v hlídkách.“

Bronzové medaile získali kajakář Vojtěch Matějíček a deblkanoisté Daniel Suchánek, Ondřej Rolenc.