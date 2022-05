Suverénní Prskavec ovládl mistrovství Evropy. Tunka kousek za medailí

Devětadvacetiletý Prskavec se sice do semifinále kvalifikoval až z druhé jízdy, dnes už však byl olympijský vítěz a mistr světa suverénní. Nejrychlejší jízdu předvedl v semifinále a poté i ve finále. Český reprezentant vyhrál s náskokem 1,32 sekundy před Giovannim De Gennarem z Itálie a navázal na evropské tituly z let 2013, 2014, 2016 a 2020.

Před šesti lety triumfoval právě v Liptovském Mikuláši, kde pak ale proběhla rekonstrukce. „Trať v Lipťáku mám strašně rád. Bylo to trošku i vidět, jak ten kanál je trochu jiný, že těch chyb přicházelo víc. Bylo to nejen tím větrem, ale i tím, že se ta voda víc mění. Je na to potřeba reagovat. Mně se to povedlo ve všech jízdách až na tu první, ale ta naštěstí šla opravit,“ radoval se Prskavec. Prodloužil nadvládu českých kajakářů na evropské scéně, která díky jemu a Přindišovi trvá od roku 2019. Bronz dnes získal Rakušan Felix Oschmautz.

Tunka na pátém místě za Prskavcem zaostal o 3,35 sekundy, od medaile ho dělilo pouhých 25 setin. Doplatil na dvousekundovou penalizaci za dotek třetí branky. „Cítil jsem to na krku, že jsem se o tu tyčku otřel, takže jsem o něm věděl,“ řekl. V závěru s tratí stejně jako v semifinále bojoval. „Vlastně mě překvapuje, že je ten výsledek až tak vysoko,“ dodal mistr světa z roku 2017.

Přindiš jel výborně, ale na dvacáté brance nedostal mezi tyče celou hlavu a po padesátisekundové penalizaci skončil čtrnáctý. „Já pořádně nevím, co se tam stalo. Jestli jsem to začal moc brzo točit zpátky nebo mi do toho fouklo, já vlastně nevím,“ přemítal. Cítil se i v závěru tratě dobře. „Hrozně mě to mrzí, protože jsem si odjel to, co jsem chtěl. Mohli jsme být na medaili dva. Takhle bohužel...,“ litoval chyby, bez níž by byl bronzový.

Úspěšná kanoistka Fišerová při premiéře na kajaku na vrcholné seniorské akci sice zajela ve finále čistou jízdu, zaváhala však na náročné třinácté brance. Od dvojice vítězek ji dělilo téměř 14 sekund. „Převládá určitě radost, protože si myslím, že je obrovský úspěch to, že jsem se na první seniorské akci na kajaku dokázala dostat do finále. Ta chyba nepramenila ani úplně z nervozity, ale bohužel jsem tam měla špatný nájezd a moc dobře jsem to neskočila. Mrzí mě tenhle jeden okamžik, jinak jsem spokojená, jak jsem se s tratí poprala,“ komentovala svůj výkon.

Mintálová s Hornovou vyhrály s náskokem tří sekund před Mallory Franklinovou z Velké Británie. Obě si připsaly první individuální zlato v kariéře, jednatřicetiletá Hornová byla v letech 2013 a 2017 druhá.

Fišerovou v Liptovském Mikuláši čeká v neděli ještě semifinále na kánoi, kde bude čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka obhajovat stříbrné medaile z předchozích dvou šampionátů.