Přindiš o buddhismu i „rivalitě“ s Prskavcem: Vzájemně si fandíme

Říká se, že se mistrům světa změní život. Je to i váš případ?

„Zatím ne… Měl jsem dost mediálních povinností, ale pro náš sport je to fajn. Jsem rád, že jsem mohl dost času strávit i s rodinou. I když vyskytla se malá komplikace.“

Jaká?

„Když jsem před sezonou plánoval sezonu, tak jsem na týden po mistrovství do našeho sdíleného rodinného kalendáře napsal, že bude volno a budeme mít na sebe čas. Ale najednou jsem to operativně musel zrušit. (smích) Ale zasmáli jsme se tomu.“

Sdílený kalendář je pro vás velký pomocník?

„Jo jo, abychom věděli, jak si to rozdělíme, kdo se postará o dceru. Program máme s manželkou oba nabitý, tak abychom si to nějak rozdělili, a na nic jsme nezapomněli.“

Jak vypadá vaše ideální dovolená?

„Než přišla rodina, rád jsem jezdil na surf, třeba do Portugalska.“

Takže zase je to spojené s vodou?

„Ano. Ale zase jinak. Je pravda, že moře nebo oceán mám rád. Jak cítím sílu vody… Navíc se rád učím něco nového a daří se mi zlepšovat. Na kajaku už žádný velký progres není, to je hlavně o detailech, ale když se postavím na surf a zvládnu první vlnu, je to parádní pocit. Teď je to jiné, malé jsou dva a půl roku, takže dovolený přizpůsobujeme hlavně jí. Je to takové víc na pohodu.“

Surfing máte od trenéra povolený, nebo se mu to moc nezdá? Nemá strach, aby se vám něco nestalo?

„Ne, to je v pohodě. Navíc je to fajn, člověk se aspoň udržuje v kondici. A zranění