Prskavec na MČR neuspěl s útokem na double, i tak slaví. Senzace v kanoiích

Prskavec byl v obou kategoriích nejlepší v kvalifikaci, ale desetičlenné finále na C1 mu nevyšlo. Nasbíral čtyři trestné sekundy a porazil jen dva soupeře. Vše si vynahradil za necelou hodinu ve své parádní disciplíně a kajakářský titul získal čistou jízdou po těsném souboji s reprezentačními kolegy Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, kteří za ním zaostali o necelou sekundu.

„Mám z toho velkou radost. Bylo to moc těžké tady na Lipně, zvlášť když se postaví takováhle trať, řekněme lehčí, a někde to nevyjde, tak se to horko těžko dohání. Mně se to podařilo v brance číslo 8, kde jsem najel zpátky čas, který jsem ztratil v bráně číslo 4. Toho si moc vážím, udržel jsem to čistě, stálo mě to dost sil,“ řekl Prskavec v televizním rozhovoru.

Na kanoi všechny favority zaskočil devatenáctiletý Urban. Rychlejší čas sice zajeli obhájce titulu Václav Chaloupka a Lukáš Rohan, ale oba reprezentanti si připsali na rozdíl od vítěze dotek branky. Chaloupkovi to stačilo na stříbro, Rohana odsunul mimo stupně vítězů Martin Kratochvíl. Pouze v roli diváka a spolukomentátora přenosu se objevil na Lipně předloňský šampion a někdejší bronzový medailista z mistrovství Evropy Tomáš Rak, který se rozhodl ukončit kariéru.

Satková ovládla kajakářský závod před Terezou Fišerovou a obhájkyní prvenství Antonií Galuškovou. „Je to překvapení. To se mi ještě nepodařilo. Na kajaku se moc často neumísťuju a spravilo to tak trochu chuť z toho singla,“ uvedla Satková v připomínce třetího místa v předchozím závodě kanoistek a neúspěšné obhajoby prvenství. V něm se stejně jako na kajaku musela s druhým místem spokojit pětinásobná šampionka Fišerová a titul premiérově získala Kneblová, jež navázala po týdnu na stříbro z mistrovství světa do 23 let.

MČR ve vodním slalomu a 5. závod Českého poháru v Lipně nad Vltavou:

Muži:

K1: 1. Prskavec (USK) 105,44 (0 trest. sekund), 2. Krejčí (Dukla) -0,61 (0), 3. Přindiš (USK) -0,63 (0).

C1: 1. M. Urban (Dukla) 114,01 (0), 2. Chaloupka (USK) -0,25 (2), 3. M. Kratochvíl (Dukla) -1,55 (0).

Ženy:

K1: 1. G. Satková (USK) 115,59 (0), 2. Fišerová (Dukla) -1,48 (0), 3. A. Galušková (USK) -2,92 (0).

C1: 1. T. Kneblová (Dukla) 122,85 (0), 2. Fišerová -1,02 (0), 3. G. Satková (USK) 124,00 (2).