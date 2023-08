Přírodní trať pod Lipnem je vodáckou událostí. Největší strašák? Váňův skok

Vodní slalom, sjezd na divoké vodě, rafting, extrémní kajaking, paddleboarding a další. To vše bude v různé podobě od pátku do neděle k vidění na zbytku opravdu divoké části Vltavy. Nás, vodní slalomáře, čeká v sobotu mistrovství republiky, které bude k vidění v přímém přenosu na kanálu ČT sport, a v neděli vyvrcholení seriálu Českého poháru Skupiny ČEZ.

Na jediné přírodní vodě, kde se u nás na nejvyšší slalomové úrovni dosud závodí, bude startovat kompletní reprezentační tým. Tedy to nejlepší, co český vodní slalom nabízí. Trať pro slalom začíná přibližně sto metrů pod přehradou, tedy na úplném začátku toho zajímavého. Každý, kdo přes hráz projede, musí vidět zarostlé koryto řeky, které vydařenou podívanou tak úplně nenabízí. Věřte ale, že když hráz na chvíli povolí, a koryto vodou zaplní, stojí to i z diváckého pohledu najednou za to!

Pro nás je ježdění na Lipně naprosto unikátní. Síla vody a její charakter je úplně jiný, než na co jsme zvyklý z umělých tratí. Vysoké vlny, které čekají na každého v první polovině tratě, vás mnohdy svou výškou jednoznačně převyšují, a dost rozhazují v plynulé jízdě brankami dolů. Na konci tratě pak číhá největší strašák, hlavně pro ty, kteří zde závodí poprvé. Slavný a zároveň obávaný Váňův skok. U nás se traduje, že Váňa byl první vodák, kdo tuhle peřej dokázal sjet. Jestli to ale je pravda, vám potvrdit nedokážu. Zaprodaný žokej však s tímhle skokem nemá určitě nic společného.

Díky tomu všemu, s výjimkou toho posledního, nabízí závody pod Lipnem mnohdy nejedno překvapení. Pro nás však představují především návrat na přírodní vodu a skvělý zážitek z originálního pádlování na opravdu divoké vodě. I když dost často v tvrdých podmínkách, které Lipno na konec prázdnin umí nachystat.

Rafting i sjezd na divoké vodě se na jihu Čech představí ve světové, potažmo evropské konkurenci. Raftaři si během mistrovství Evropy odskočí na Lipno z umělé tratě v Českých Budějovicích na sjezdový závod. Zbytek kontinentálního šampionátu proběhne přímo v Českém Vrbném. Sjezdaři zase pojedou o cenné kovy v rámci českého i světového poháru.

Sjezd spočívá v co nejrychlejším „splutí“ řeky. To samo o sobě napovídá, že závodní trať musí být výrazně delší, proto cíl raftařského a sjezdového závodu je na úplně jiném místě, než je cílová linie našeho slalomového závodu. Díky nově vybudované cyklostezce z Lipna směrem po proudu řeky dolů lze oba sjezdové závody dobře pozorovat z levého břehu. Počítejte však s tím, že cyklostezka zatím není kompletně dokončená.

Nesmíme zapomenout ani na extrémní kajakáře, které najdete od pátku do neděle na celém úseku řeky. Především však na slavných Čertových proudech u Čertovy stěny. Tohle místo bych obzvlášť doporučil, protože sledovat takhle divokou vodu na vlastní oči se jen tak nepoštěstí. Kromě klasického sjíždění řeky proběhne přes víkend i závod HIKO Devils Extreme Race, kde si proti sobě zazávodí ostřílení kajakáři z celé Evropy, možná i světa.

K vidění však bude i spousta hobíků a pokročilých kajakářů, které každoročně vábí nespoutanost místních peřejí. K tomu bych chtěl pouze říct, že je vždycky na každém, aby dobře zvážil své vlastní schopnosti, a zároveň riziko, které divoká voda u Čertovy stěny nejen pod svou hladinou ukrývá. Já však nejsem ten, kdo by to měl posuzovat.

Teď už je vám asi jasné, proč o tomhle víkendu hovořím, a to nejenom já, jako o vodáckém svátku v jeden čas na jednom místě. Lipno pouští vodu, bohužel pro nás, jen opravdu výjimečně. I proto je program tak moc nabitý, a účast každého vodáka naprosto žádoucí. Řekl bych až životně nutná.

Navíc, jak už to tak v dnešní době bývá, člověk nikdy neví, zda za rok bude opět příležitost sjet si tuhle unikátní vodu uprostřed krásné přírody… Optimisticky ale doufám, že taková situace nikdy nenastane.

Už dlouho mám v hlavě jeden sen, který vím, že se mi nikdy nesplní. Sjet si starou Vltavu tak, jak si sama určila svou cestu. Ještě před tím, než si ji člověk začal formovat k obrazu svému.

Vltavskou kaskádu kvůli tomu bourat nebudu, představovat v hlavě si to však můžu. A právě víkend na Lipně je pro nás takovým posledním záchvěvem toho prvotního vodáctví, které vzniklo v přírodě na nespoutaném živlu. Poslední mohykán.

Všem vodákům přeji povedený a dobře prožitý víkend na Lipně, a ať v neděli odjíždí plní krásných zážitků!

Více informací o celém programu naleznete ZDE<<<