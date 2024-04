Stříbrný hrdina z Londýna Hradilek (37): Konec kariéry! Ruka neposlouchá

V posledních letech ho lidé vídali v televizi víc v nesportovních přenosech. Aktivit měl vodní slalomář Vavřinec Hradilek vždy spoustu. V nabité české konkurenci už ale sedmatřicetiletý kajakář nevidí budoucnost, a tak se s těžkým srdcem s profesionálním sportem loučí. „Je to moment ve sportovním životě, na který se asi nikdo nepřipraví. Ale je to tady, končím. Dva týdny zpět jsem začal cítit slabost v levé ruce, pak se to začalo zhoršovat,“ vysvětlil důvod stříbrný medailista z olympijských her v Londýně 2012.

Česko toho dalo světovému sportu hodně. A jednou z těchto věcí je i specifický kajakářský styl v závodech na divoké vodě. Ušetření co největšího množství času tím, že kajakář natáhne krk až neuvěřitelným způsobem jen proto, aby si co nejvíc zkrátil dráhu a přitom projel bránu. S tímto způsobem přišli právě Češi a Vavřinec Hradilek patřil k těm, kteří jej v úvodu nejvíc proslavili.

Od něj pak „opisovali“ nejen čeští kolegové, ale také zahraniční konkurence.

Tento styl se totiž ukázal maximálně efektivním. Hlavně v Hradilkově kategorii K1, tedy kajak. I jemu samotnému přinesl řadu medailí z významných akcí. Poslední léta se mu však nedařilo probojovat do reprezentačního celku. Nyní v 37 letech definitivně končí. Byť to úplně neplánoval zrovna na tenhle moment.

„Na tuhle sezonu jsem se připravoval ne úplně jako na každou jinou. Na kempu jsem nikde nebyl, zima tady byla příznivá, tak ani nebyl důvod. Měl jsem ambice zabojovat v nominaci. Cítil jsem se relativně dobře. Ale dva týdny zpět jsem začal cítit slabost v levé ruce, pak se to začalo zhoršovat, ruka nefungovala,“ popisoval Hradilek příčinu urychlení konce.

„Potvrdila se souvislost s mou krční páteří, která byla od roku 2010 mým slabým článkem. První závody ve Veltrusech (10. a 13. místo), nechci říct, že to vypadalo nadějně, já jsem to tak necítil. Pocit z ježdění mě přesvědčil, že jsem se teď v průběhu týdne rozhodl skončit. Jsem tak rozhodnutý, chci to oznámit takto ofiko,“ potvrdil konec v profesionálním sportu.

Hradilek se v průběhu kariéry věnoval také řadě dalších aktivit. Kromě sjíždění různě velkých vodopádů po celém světě si vyzkoušel také dráhu herce, když ztvárnil hlavní roli ve filmu Tenkrát v ráji, menší roli si zahrál také ve filmu Zátopek, v posledních měsících pak byl k vidění v seriálu Jedna rodina. A především v minulém roce v pořadu StarDance - Když hvězdy tančí.

Čemu se ale bude věnovat nyní?

„Na to teď budu mít čas si to promyslet. Každopádně seriál pokračuje, mě hraní baví od dob, kdy jsem se dostal k hlavní roli v celovečerním filmu, zážitek byl intenzivní. Do konce roku mám plán na natáčení, něco je tam i na příští rok. Není to věc, kterou bych chtěl primárně dělat, ale je to příležitost jak se udržet ve veřejném prostoru a nějakým stylem pozitivně působit na veřejnost.“

Rodák z Prahy má za sebou bohatou kariéru. První úspěchy své kariéry začal sbírat už před dvaceti lety. V roce 2004 skončil na třetí příčce na mistrovství Evropy juniorů v Krakově.

Své první velké vítězství pak přidal na závodu Světového poháru na domácí půdě v Troji v roce 2007. Tam se také chtěl letos loučit, ale v polovině domácích nominací to vypadá, že se do reprezentačního družstva neprobojuje, a tak tato rozlučka nebude možná.

Na pražskou trať má ale i tak spoustu krásných vzpomínek. Jednou z těch nejintenzivnějších je mistrovství světa 2013. Tak získal zlato, přitom do finále se tehdy málem ani nepodíval. V semifinále totiž obdržel 50sekundovou penalizaci za údajné minutí brány. Český tým však uspěl s protestem a Hradilek tak mohl ve finále válet, když porazil nastupujícího fenoména této disciplíny Jiřího Prskavce.

Rok před tím ale Vávra, jak mu všichni říkají, dosáhl největšího úspěchu své kariéry. Na Hrách v Londýně vybojoval stříbro, díky kterému se dostal do povědomí širší české veřejnosti.

Mnohé tak začal zajímat jeho příběh, ve kterém všechny překvapil třeba fakt, že jako malý se dlouho vody bál. Důvodem byl krok kamarádky jeho matky. Ta se totiž údajně chtěla řídit heslem: Hoď ho do vody, ať plave. Jenže malý Vávra místo plavání šel ke dnu a zachraňovala ho máma, která v šatech skočila do vody a vytáhla ho ven.

Až v šesti letech se klučina rozhodl, že už by to chtělo si tuto dovednost osvojit, a tak se z ničeho nic naučil plavat.

Když v devíti letech začínal s pádlováním, stále měl z vody respekt. A má ho dodnes. „Voda je živel, ze kterého je třeba respekt mít,“ zdůrazňuje neustále. A hodlá se toho i nadále držet. Ačkoli totiž oficiálně nyní končí profesionální kariéru, kajak rozhodně na hřebík nepověsí.

O tomto víkendu bude pokračovat v závodech Českého poháru, rád by se zúčastnil i MS v extrémním slalomu. A na vodu naskočí v rámci českých závodů i příští rok.