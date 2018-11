Plavkyně Seemanová (18): o emocích, naštvání, kickboxu či (ne)focení

Před dvěma lety vyjukaně zírala, když se před ní v pouhých šestnácti letech otevřely brány olympijské vesnice v Riu. Pak na sebe upoutala pozornost v povedeném videoklipu ve stylu Pobřežní hlídky, který strhal sociální sítě. Po takovéhle slávě ale Barbora Seemanová úplně netouží. Radši se ukazuje v bazénu, kde už má za sebou pár skvělých misí.

Zhmotněný olympijský sen patnáctileté holky. Titul juniorské mistryně Evropy. A zářivá kampaň v Buenos Aires poté, co minulou zimu tři měsíce nemohla plavat kvůli mononukleóze. O minulém víkendu v Plzni čerstvě překonala dva národní rekordy a těší se na mistrovství světa v krátkém bazénu v čínském Chang-čou.

Po návratu z Argentiny jste spadla do kolotoče tréninků a dohánění školy, jak to zvládáte?

„Ještě furt doháním, co jsem zameškala. Tréninky, do toho fyzioterapie, mám toho hodně. Musím zaklepat, se školou nemám vůbec problém. Začalo mě to bavit. Jak se blíží čtvrtý ročník a jak si trošku uvědomuju, že opouštím střední, víc si to užívám a snažím se si to zpříjemnit, jak to jde.“

A do toho třeba focení pro Sport. Už si zvykáte na povinnosti modelky?

„Ježiš… To vůbec! Když mě někdo fotil, tak většinou jenom ve vodě. Ale na to, že se kolem mě trochu točí média, jsem si už zvykla. Už to neberu tak: Nechci s nikým mluvit. To ne, ale focení moc ráda nemám.“

Některé věci v novinách vám prý ale vadí, je to tak?

„Je pravda, že se na lidi, co to píšou, občas tak strašně naštvu, že mám chuť jim ukázat, že jsem jiná. Dává mi to motivaci do tréninku.