Číňan s dopingovým škraloupem má zlato. Stříbrný s ním nechtěl na stupně | iSport.cz

Kariéra Suna Janga je pořád v ohrožení kvůli probíhajícímu dopingovému skandálu, ale tenhle večer si užil. Chvíli po závodě seděl Sun Jang na lajnách v bazénu Nambu ve vítězné pozici a oběma rukama ukazoval na prstech čtyřku, protože se stal počtvrté za sebou mistrem světa na 400 metrů kraul.

„Věděl jsem, že v hale jsou mí fanoušci i ti, kteří mě nenávidí. Byla to odměna pro mé fanoušky. Chtěl jsem vidět čínskou vlajku nejvýš,“ zahlásil Sun.

Než Sun skončil svou malou oslavu, zbyl v bazénu zcela sám. A tak to s ním je i ve velké části plaveckého světa.

Při vyhlašování vítězů její pocity vyjádřil stříbrný Mack Horton, který zůstal ostentativně stát mimo svůj stříbrný stupínek. Když došlo na focení tří medailistů, udělal pár kroků k Sunovi i bronzovému Italu Gabriele Dettimu, ovšem zůstal mimo stupně.

Olympijský vítěz z Ria je dlouhodobým Sunovým kritikem. Už na brazilské olympiádě Číňana nazval dopingovým podvodníkem. Co cítil teď?

„Je to zřejmě frustrace, myslím, že víte, v jakém ohledu…“ řekl Horton těsně po závodě v mixzoně, kam přišel už ve svých kostěných obroučkách, v níž vypadá jako vysokoškolský profesor. „Myslím, že víte, jaká je tohle rivalita. To co dělá, a jak je s ním jednáno hovoří hlasitěji než cokoli, co řeknu.“

Sun už má jeden dopingový test za sebou. V roce 2014 dostal tři měsíce za použití stimulantu trimetazidin, který byl jen pár měsíců předtím zakázán. Tvrdil, že bral látku kvůli problémům se srdcem.

Současná kauza hoří od 4. září, kdy za Sunem přijeli antidopingoví komisaři k odebrání mimosoutěžního vzorku. Sun je nejdřív nechal skoro hodinu čekat a pak zpochybňoval jejich pravomoc vzorek odebrat. Nakonec ho poskytl. Potom ale zasáhla Sunova matka, která přikázala ochrance, aby lahvičku s krví zničila.

Dopingová komise FINA rozhodla, že v případě není dostatek důkazů a Suna nepotrestala. Proti tomu se však odvolala světová dopingová agentura WADA a případ ještě není u konce. Sunovi hrozí i doživotní trest.

„Dotklo se mě to, ale snažil jsem se soustředit na své plavání. Budu se i dál snažit dávat úsilí do plavání, abych úspěšně dokončil mistrovství světa,“ uvedl Sun.

K Hortonovu rozhodnutí nevystoupat na podium dodal: „Všiml jsem si toho. Že nevyjádřil respekt mně, je OK. Ale že nevyjádřil respekt Číně, je smutné.“

Sun teď rozděluje plavecký svět podobně jako prezident Zeman českou společnost. V univerzitní hale Nambu mu po finále aplaudovaly skupinky čínských fanoušků. Ráno mu při nástupu na rozplavbu paradoxně tleskala i dívka v červené bundě s nápisem „dopingová kontrola“. Někteří fanoušci mávali transparentem s nápisy „nejlepší krauler dějin“ a „China´s rising Sun – Vycházející slunce (v angličtině Sun) Číny“.

Velká je ale i skupina Sunových odpůrců. Horton svůj názor dal jasně najevo už před závody. Sun na něj v bazénu při tréninku cáknul, aby ho pozdravil. Horton však soupeře ignoroval a později prohlásil, že na dopingové podvodníky nemá čas. Fakt, že Sun na MS startuje, kritizovala i prsařka Lilly Kingová.

„Překvapuje mě, že tady vůbec startuje, a není to podle mě správně,“ přidal se český krauler Jan Micka. „Přijde mi to nefér, ale pro činovníky FINA je to asi normální. Pro širokou veřejnost je to špatná viztka. A pro plavce asi vzkaz, že se nemusí bát dopovat.“

„Ukazuje to, že si nejsme před antidopingovým výborem všichni rovní,“ míní reprezentantka Barbora Závadová. „Slyšela jsem, že se vynořil nějaký nový příběh a jeho právníci přijdou s jinou story. Bude to slovo proti slovu a bude záležet, komu ti, kdo budou sedět za stolem, uvěří. Sun Jang je ale pro plavecký svět taková hvězda, že by asi nikdo nedovolil, aby tady nebyl. Mně je ale nesympatický, nechová se hezky. Měli by ho klepnout přes prsty.“