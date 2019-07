Kubová zase před branami finále: Snad se smůla promění ve štěstí | iSport.cz

Teprve počtvrté v kariéře jste plavala pod hranici 28 sekund, ale je to bez finále, jak výsledek berete?

„Jsem ráda. Říkala jsem, že padesátka je o tom, jestli to vyjde, nebo nevyjde. Bohužel tady máme trošku smůlu. Dvě devátá místa, dvě desátá. Být za branami finále je trošku smutný. Snad se Mícovi povede patnáctka, aby finále padlo.“

Ve výsledcích semifinále se šest závodnic srovnalo do sedmi setin…

„To je prostě padesátka. Nekoukala jsem na výsledky první rozplavby, protože to by mě rozhodilo, snažila jsem se soustředit na sebe. Je to jako na poslední krátké Evropě. Tam, kdybych plavala o sedm setin rychleji, tak jsem byla čtvrtá, a s mým časem jsem byla jedenáctá. Padesátka je o strašlivých kousíčkách a furt se to vyrovnává. Je to čím dál tím těžší.“

Po ranní rozplavbě jste vzývala závod, v němž by se všechny maličkosti propojily. Nakolik to klaplo?

„Myslím, že se mi povedlo docela všecko, ale necítím se tady obecně úplně dobře. Co jsme přiletěli do Asie, tak se mi neplave moc dobře. Na týdenním soustředění v Praze před odletem se mi plavalo mnohem líp, než celou dobu tady. Nevím, čím to je. Snad se to do příštího roku zlepší. A smůla se snad promění ve štěstí.“

S čím půjdete do závěrečné dvoustovky, kterou jste zatím letos nejlíp plavala v Eindhovenu za 2:11,76?

„Já bych se ráda zlepšila a přiblížila se olympijskému limitu (2:10,39). To mám jako nejvyšší metu. Nevím, co čekat. Snad jen bych si přála, aby mi to jelo hezky, abych měla sílu do poslední padesátky. Semifinále bude asi dost vysoko, na to úplně nemyslím. Spíš bych chtěla fajn čas a furt se k němu vracet. Letos jsem dvoustovky docela plavala a chtěla bych se k tomu limitu aspoň přiblížit.“