Další postup Kubové a čtvrtý nejlepší čas kariéry: Prostě to tam mydlím! | iSport.cz

„Padesátka je prostě vždycky buď, anebo. Dala jsem si tam povinnost. Jsem ráda, že to je super čas. Skvělý. Já jsem jenom třikrát plavala pod 28, jsem hrozně ráda,“ hodnotila Kubová.

Do semifinále postoupila jako sedmá nejlepší a bude tak podruhé na šampionátu bojovat o postup do finále. Na stovce jí to těsně nevyšlo a skončila devátá. Na padesátku se v poslední době nesoustředí, ale šanci na postup má. Zvlášť, pokud by se přiblížila svému osobnímu rekordu 27,78 sekundy. Rezervy v rozplavbě cítila.

„Tam fakt musí sednout všecko. A mně trošku nevyšel dohmat,“ vysvětluje Kubová. „Chce to přesné, rychlé vyvlnění, neuplácat to a dohmátnout dobře. Spíš se zaměřit na technické věci, protože rychlostně jsem na tom dobře. Odpoledne to musí sednout a uvidíme, ráda bych pod 28.“

V sezoně se Kubová zaměřovala především na olympijské disciplíny na 100 a 200 metrů a padesátku plave jinou taktikou než specialistky.

„Specialistky mají napočítané, že pojedou padesátku na pětatřicet záběrů. Já to mám takhle napočítané na stovce. Na stovce vím, na padesátku to tam prostě mydlím,“ usmívá se Kubová. „Když dobře dohmátnu, muže tam být desetina, klidně dvě. Kolik bude stačit na finále si vůbec netroufám říct. Jak je olympijská sezona, holky se soustředí na stovku a dvoustovku. Uvidíme, já se pokusím zaplavat co nejlíp. Když to vyjde, bude to dobře, když to nevyjde, jsem ráda už tady tím.“

Barbora Závadová zaplavala v rozplavbě své doplňkové disciplíny na 200 metrů motýlek čas 2:15,63 minuty a skončila osmadvacátá.