Seemanová má jasno. Po olympiádě nastupuje v týmu po boku šampionky | iSport.cz

„Jsem ráda, že můžu konečně oznámit, že po olympiádě 2020 budu součástí Louisville Cards,“ sdělila dnes Seemanová na Instagramu.

Seemanová tak učinila významný krok ve své kariéře, která se zatím vyvíjí velmi nadějně. Před rokem přivezla z mládežnické olympiády v Buenos Aires dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. V letošní sezoně se znovu významně výkonnostně posunula, zaplavala olympijské limity na stovce i dvoustovce kraulem a na delší trati jí na červencovém MS v Kwangdžu jen o 34 setin sekundy unikla účast ve finále.

„To, že půjdu do Ameriky, to jsem věděla od druháku. Věděla jsem, že když bude možnost dostat stipendium, byla by škoda ho nevyužít,“ líčí Seemanová. „Od třeťáku mi mohly univerzity psát a psaly hodně. Snažily se mě přesvědčit, ale neříkaly věty, které jsem chtěla slyšet. Když mi napsal trenér z Louisville, byl od začátku jiný. Měla jsem možnost se s ním osobně potkat a říkal: Neříkáme, že budeš nejlepší, nevím, jestli budeš mít u nás medaile. Ale pojďme to zkusit, třeba to bude fungovat. Líbilo se mi, že to nebylo násilné přesvědčování.“

Arthur Albiero, hlavní kouč univerzitního plaveckého programu v Louisville, si našel čas i na krátkou návštěvu Prahy, při níž se seznámil se Seemanovou i její trenérkou Petrou Škábovou.

„Strašně se mi líbí, že trenér přiletěl,“ říká Škábová. „Přijel se představit, podívat se, jak Bára trénuje, kde trénuje. Rodičům představil program, který chce nabídnout Báře, jak se o ni postará. A za dva dny odletěl. Byli jsme akorát na Pražském hradě. Bylo tady pár jiných koučů, ale on měl jiný přístup.“

Škábová měla na výběr univerzity velký vliv, protože má vlastní americkou zkušenost. Začátkem tisíciletí čtyři roky plavala za Iowa State University.

„Měla jsem program, co teď pojede Bára. Od té doby to Američani trošku změnili. Mají metrové bazény, respektují cyklus Evropy. Trenér bude respektovat naše požadavky,“ vysvětluje Škábová. „Už jsem se s ním domlouvala, jakým způsobem bude Bára trénovat, kolik hodin. Abych já to mohla vést ta, aby na to pak mohli navázat.“

V tréninkové skupině v Louisville se Seemanová potká mimo jiné s Mallory Comerfordovou, která sbírá medaile s americkými štafetami. Na letošním světovém šampionátu v Kwangdžu v nich získala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.

„Potkaly jsme se na krátkém i dlouhém světě. Už víme delší dobu, že tam půjdu, seznámily jsme se a bavily jsme se v call roomu,“ vypráví Seemanová.

Trenérka Škábová si taky pochvaluje, že v Louisville bude Seemanová plavat ve smíšeném týmu.

„Ne každá americká škola má program kluci, holky dohromady. Je to důležité, protože Bára potřebuje trénovat s kluky, holek jí moc nestačí,“ říká Škábová. „Já jsem v Americe trénovala jenom s holkami a na každém tréninku jsem je stopadesátkrát předjela. Bára bude mít dobrý kolektiv.“

Seemanová se ještě musí rozhodnout, jaký obor bude na univerzitě studovat.

„Zajímá mě sportovní psychologie, management, média spojená se sportem,“ naznačuje.