Šampion v kategorii Masters. Životem proplouvám s úsměvem, říká Šmerda | iSport.cz

Jaké byly začátky vašeho závodního plavání?

„Asi v 10 letech jsme se s kamarády domluvili, že se přihlásíme na plavání. Jenže zkušebními testy jsem neprošel, nevzali mě s tím, že jsem pro plavání neperspektivní. A tak jsem celé léto chodil do bazénu a trénoval. Pak jsem se šel přihlásit znovu, a to už mě vzali. Jako dorostenec jsem se plavání nemohl věnovat tolik, jak bych si přál, protože jsem musel hodně pomáhat doma - byl jsem nejstarší dítě v rodině, kde pracoval jen otec. Pořádného plavce ze mě udělali až v Dukle, kde jsem měl denně dvoufázové tréninky. Postupně jsem si pak vyzkoušel vodní pólo i ploutvové plavání. Jako kapitán národního mužstva jsem se dostal do finále mistrovství Evropy. Zaplaval jsem 100 metrů za 46,75 s a získal titul Mistr sportu.“

Co znamená Masters?

„Plaváni Masters je nejmladší sportovní disciplína, která byla začleněna do Světové plavecké federace FINA. Cílem je umožnit těm, kteří nemohou nebo nechtějí trénovat mezi aktivními plavci, pokračovat v plavání způsobem, který jim vyhovuje. Za zakladatele kategorie Masters je považován lékař a kapitán americk ho námořnictva Ranson J. Arthur, který byl přesvědčený o tom, že plavání pomáhá zlepšovat zdraví dospělých, a zavedl program Masters Swimming v USA. Na základě testů se pak potvrdilo, že plavání je nejlepším cvičením pro zdraví, nízký cholesterol a prevenci cévních chorob. Dá se říct, že v plavání Masters jsem si již splnil všechny dosažitelné cíle. Kromě 19 titulů mistra světa, 25 titulů mistra Evropy a stovky titulů mistra ČR si moc vážím i ocenění nejúspěšnější sportovec, které jsem získal na World Masters Games v Sydney v r. 2009. Ve sbírce ze Sydney mám 6 zlatých a 1 stříbrnou medaili, byl jsem uveden do Síně slávy českého plavání, ale pobyt v bazénu při tréninku mi pořád dělá radost a spolu s kolegy z týmu jeden druhého stále motivu jeme k co nejlepším výkonům.“

Největších úspěchů jste ovšem dosáhl později v kategorii Masters...

„Když mi kamarádi-plavci řekli, že se u nás zavádí ,veteránské´plavání Masters, řekl jsem si, že to zkusím. Nikdy jsem toho nelitoval a musím říct, že v poslední době, kdy jsem přešel do kategorie 75-79, se mi opravdu daří. Nedávno jsem třeba zjistil, že držím k 1. 1. 2019 platných českých 82 rekordů. Dělí se na krátké (25 m) a dlouhé (50 m) bazény, jsou tam nějaké štafety a různé věkové kategorie.“

Co přispívá k vaší výborné kondici?

„Už delší dobu užívám přípravek Omega Marine Forte+. Jako první si ho objednala moje žena a já jí na něj chodil. Cítila se po něm velmi dobře a já jsem pocitoval stejně dobré účinky. Proto jsem se stal klientem Natura Medu i já a postupně zkusil i další přípravky. Určitě mi pomáhají k lepší kondici. Zjistil jsem například, že na závodech odplavu 200 m motýlek v takovém čase, že je na úrovni světového rekordu! A čtvrt hodiny po závodě mám pocit, že můžu skočit do vody a odplavat další disciplínu, což dřív nebývalo. Proto si myslím, že doplňky stravy Natura Med mi po stránce fyzické i výkonnostní daly opravdu mnoho.

A jak se cítíte po zdravotní stránce?

„Ve svém věku se díky pravidelnému trénování cítím velmi dobře. Díky pravidelnému otužování mám dobrou imunitu, nebývám nemocný. A taky mám spoustu energie, asi víc, než je běžné u mých vrstevníků. V poslední době mě jen trošku zlobily klouby, pravé koleno a ramena, protože moje plavání motýlkem dává těmto partiím velmi zabrat. A tak jsem loni začal brát přípravek, který je určený speciálně pro klouby, a cítím se daleko líp. Jenže mi na něj chodí moje žena, která si ho také pochvaluje. Tak aspoň vím, jaký dárek jí letos pořídím pod stromeček. Ostatně to, že se můžu dlouhá léta plně věnovat plavání, aniž bych se za to cítil provinile, je zásluha mé tolerantní ženy, se kterou právě začíná me dalších společných 50 let manželství. A za to jí patří můj dík.„

Kdo je Rudolf Šmerda

• Narodil se 13. 11. 1943 v Brně.

• Od dětství rád plaval a od 18 let pravidelně trénoval.

• Vyzkoušel si vodní pólo a ploutvové plavání, kde zaplaval 100m za 46,75 s, čímž si vysloužil titul Mistr sportu v této disciplíně.

• Ve 30 letech se závodním plaváním skončil a věnoval se mu jen rekreačně.

• V 57 letech začal znovu závodit v kategorie Masters a v 60 letech získal svůj první titul mistr světa.

• Dnes má na svém kontě 19 titulů mistra světa, 25 titulů mistra Evropy a stovku titulů mistra ČR.

• Je držitelem světových rekordů na 200 metrů motýlek o 82 českých rekordů na většině tratí motýlkem, volným způsobem a v polohovém závodě. Řada těchto rekordů ČR je stále platná ještě z mladších kategorií.

• Dříve provozoval vinárnu, nyní se věnuje pojištovnictví.

• Žije a trénuje v Brně.