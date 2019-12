Vždycky Chomutov! Franta předvedl eXplozi, Micka je ve finále | iSport.cz

Na ME v krátkém bazénu v Glasgow má Česko dalšího plavce ve finále. Krauler Jan Micka postoupil, navzdory střevním potížím, z rozplavby na 1500 metrů čtvrtým časem 14:32,21 minuty. Další čtyři závodníci postoupili do semifinále, včetně Tomáše Franty, který po národním rekordu na 100 metrů znak (50,74) předvedl vítězné chomutovské gesto.

Jan Micka se do maratonu na 1500 metrů volným způsobem pustil oslabený zdravotními problémy. I přesto ho v rozplavbách předčili jen favorité, Ital Paltrinieri, Ukrajinec Romančuk a Nor Christiansen. Postoupil tak do zítřejšího finále.

„Od včerejška mám střevní potíže, docela dost silné. Bral jsem i prášky a řekl bych, že to po nich bylo snad ještě horší. Necítil jsem se zrovna nejlíp, ale viděl jsem, že v druhé rozplavbě plavali relativně pomalu, věřil jsem si,“ uvedl Micka. „Rozjel jsem to na úrovni Romančuka a Christiansena, držel jsem se s nimi do první osmistovky bok po boku. Pak jsem začal cítit docela únavu, bolest. Ale jsme rád, že jsem ve finále.“

Do večerního semifinále postoupili Tomáš Franta na 100 metrů znak, Barbora Seemanová na 100 metrů kraul (53,69), Lucie Svěcená na 50 metrů motýlek (26,59) a Kristýna Horská na 100 metrů polohový závod (1:00,62).

Se zkříženýma rukama ve tvaru X slavil chomutovský znakař Tomáš Franta vítězství v rozplavbě na sto metrů v čase nového národního rekordu 50,74 sekundy, jímž o šest setin zlepšil dva roky starý výkon z Kodaně.

„Na mistrovství světa juniorů to na sebe ukazovali Američani před startem a řvali na sebe Explosion!“ vysvětluje Franta s úsměvem. „Zalíbilo se mi to a pak jsem narazil na jeden nakopávač Explosin a začali jsme si z toho dělat srandu, že nás to zkřížení rukou aktivuje. Byla to sranda, ale ujalo se to, je to takový chomutovský znak.“

Franta po středeční dvoustovce zlepšil národní rekord i na dvoustovce, účast ve finále mu ale unikla o 11 setin sekundy. Večer bude mít na stovce další šanci o svou první účast v elitním závodě na vrcholné akci.

„Poslední tři šampionáty mi nevyšly podle představ, vždy jsem podjížděl zklamaný a s nedobrým pocitem. Tady to zatím musím zaklepat, vychází to podle plánu. Jsem šťastný,“ pochvaluje si Franta.

Jednadvacetiletého borce motivoval nástup juniorského mistra světa Jana Čejky, který mu letos na dlouhém bazénu sebral dva národní rekordy.

„Trošku mě nakopl Honzík svými výsledky na juniorské Evropě i na světě, to mu musím poděkovat,“ líčí Franta. „Je fakt, že na začátku sezony jsem hodně dřel, měl jsem to pořád před sebou, chtěl jsem makat. A asi to vyšlo. Navíc je to krátký bazén, ten mi vyhovuje, trénuju na něm celý rok v Chomutově, mám ho víc naježděný, co se týče obrátek a vlnění.“

Franta, který si v posledních měsících nechával narůst vousy, plave v Glasgow s hladkou tváří. A sedí mu to.

„Přesně, to byla ta půlvteřinka!“ rozesmál se.

Kraulařka Barbora Seemanová postoupila ve svém prvním startu na šampionátu na stovce desátým časem 53,69 jako desátá.

„Bylo to na mě hodně odvážně rozjeté. První půlka se mi jela líp než ta druhá a poslední obrátka byla úplně šílená,“ hodnotila Seemanová, která se v poslední době soustředí na delší vzdálenosti. „Je to rychlá trať, člověk tam nic nevymyslí, co si budeme povídat. Ale baví mě to, stovka vždycky byla moje oblíbená, je to zpestření. Věřím, že odpoledne to bude rychlejší.“

Večer poplave ve finále závodu na 100 metrů znakařka Simona Kubová.