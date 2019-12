Kubovou čeká finále ME: Aspoň jeden rekord i s novým jménem, přeje si | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Od chvíle, kdy navlékla svatební šaty, jí rekordní listiny odolávají. Plavkyně Simona Kubová (za svobodna Baumrtová) to chce změnit ve čtvrtečním finále ME v krátkém bazénu na 100 metrů znak. Z dnešního semifinále tam postoupila čtvrtým nejrychlejším časem 56,70 sekundy.

Co na to říkáte?

„Mám velkou radost, že to bylo pod 57 vteřin. Už jen čtyři desetiny a mám osobák, jsem ráda, že se tomu přibližuju. Trochu mě překvapila Italka v závěru. Ale za ten čas jsem moc ráda. Na to, jak jsem se cítila odpoledne, to vlastně bylo skvělé.“

Jak jste se cítila?

„Hrozně… Chtělo se mi spát, bušilo mi srdce, ještě na rozplavání to bylo šílené. Říkala jsem si: Doufám, že to nepodělám. V Kodani (na ME 2017) jsem byla v prvním semifinále pátá šestá a do finále jsem postoupila s obrovskou klikou.“

Nezabloudí vám před finále myšlenky k Herningu 2013, kde jste na ME v krátkém bazénu posbírala hned čtyři medaile?

„Táta mi o Herningu něco napsal. Že to je pravděpodobně moje poslední mistrovství na krátkém bazénu, tak abych neodjížděla se smutnými vzpomínkami.“

Co bude ve finále potřeba, aby ty vzpomínky byly radostné?

„Zlepšit čas, ještě. Strašně bych si přála překonat rekord (56,28), abych měla konečně aspoň jeden rekord jako Kubová, protože mi to zatím uniklo třeba o setinky. Na co to bude stačit, to se uvidí. Je to hodně vyrovnané. Italka Panzieraová hodně překvapila, dala si osobák asi o vteřinu. Takže nedokážu říct, ale nechám tam všechno.“

Po tom rekordu pasete z osobní ambice, nebo vás popichuje váš manžel?

(úsměv) „To je moje. Loni mi utekly dva rekordy, na padesátce o setinu, na sto polohově o desetinu. Je mi to líto. Ale jsem ráda, že se dokážu držet takhle vysoko.“

Oproti semifinále se musíte zlepšit o více než čtyři desetiny, je to reálné?

„Musí to sednout. V Herningu mi sedlo všechno, tam jsem vyhnila až posledních deset metrů. Aby se to povedlo tady, tak to musí znovu přijít. Startovní reakce, skok, vyvlnění, obrátky. Prostě všechno. Hratelné to ale, myslím, určitě je.“

Co říkáte na formu Nizozemky Kiry Toussaintové, která v rozplavbě (55,26) i v semifinále (55,17) posunula rekord šampionátu?

„Bude to boj o druhé místo a dál. Je tři desetiny za světákem. To je prostě úplně nejvyšší možná top úroveň, jasná mistryně Evropy.“

Dnes jste dvakrát plavala hned vedle ní, hraje to v závodě roli?

„Snažím se to nevnímat. V tréninku umím plavat rychle sama, ale při závodu často vnímám okolí, a to není dobře. Potřebuji se soustředit sama na sebe a pak je výsledek dobrý.“