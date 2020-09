Kubová mezi hvězdami, bude plavat v Japonsku. Smlouva má sedm stran

Plavkyně Simona Kubová se vrátí do prestižní International Swimming League (ISL), v níž startují největší esa světového plavání. I přes pandemii koronaviru by se ISL měla uskutečnit i letos a znovu za účasti Kubové, která tentokrát podepsala smlouvu s novým týmem Tokio Frog Kings. Za Toronto Titans poplave další reprezentantka Anika Apostalon.

Před rokem patřila znakařka Simona Kubová do sestavy týmu DC Trident v premiérovém ročníku nové mezinárodní plavecké soutěže, a letos se do elitní mezinárodní ligy vrátí. Soutěž se rozjede navzdory pandemii koronaviru.

Podnik, který si odbyl premiéru loni na podzim, nabízí skvělé sportovní výkony, ale také parádní plaveckou show. Na startu bude letos deset týmů, tedy o dva více než před rokem. A právě nováček Tokio Frog Kings přizval do svých řad i Simonu Kubovou.

„Jsem strašně nadšená, protože nám všechno zrušili. Nemáme mistrovství světa, Světové poháry ani další mezinárodní soutěže, a i proto jsem si přála, aby ISL v kalendáři zůstala,“ září nadšením Simona Kubová.

Tým DC Trident, za který plavala v roce 2019, vyměnila Kubová za Tokio Frog Kings, v němž se potká se celou řadu vynikajících plavců. Během léta řešila elitní světová znakařka i možnosti jiných týmů.

„Měla jsem rozjednaný tým Energy Standard, ale nakonec zůstaly u znakařek z loňského roku, kdy za ně plavaly Georgia Davies a Emily Seebohm. Pak se mi ozvali z Japonska. Jsem moc ráda, protože to pro mě bude zase nová zkušenost,“ říká Kubová.

Manažerem týmu je dvojnásobný olympijský vítěz na 100 a 200 metrů prsa z Atén 2004 Kosuke Kitadžima a hlavním trenérem David Salo, jemuž v Los Angeles prošli rukama například Julia Jefimovová, Vladimir Morozov i Anika Apostalon.

„Za kapitána máme skvělého japonského znakaře Rjosuke Irieho a jeho zástupkyní je Lea Smith, druhá nejlepší vytrvalkyně na světě za Katie Ledecky. Většinu týmu tvoří Japonci a ze známých jmen za nás poplavou Morozov nebo Brazilec Bruno Fratus. Máme silný tým a moc se těším,“ představila Kubová svůj tokijský tým.

Při vzniku ISL Mezinárodní plavecká federace FINA pohrozila světovým plaveckým hvězdám sankcemi, pokud se nové soutěže účastní. Obě strany posléze našly společnou řeč a startu těch nejlepších v čele s Caelebem Dresselem nebo Katinkou Hosszú už nic nebránilo. Smlouvy s plavci jsou hodně zaměřené na marketing a média.

„Moje smlouva je docela dlouhá, má celkem sedm stran. Řeší se v ní hlavně, jak se máme chovat a prezentovat směrem k médiím, chodit na tiskové konference, být médiím prakticky stále k dispozici. Jde hlavně o propagaci plavání po celém světě. Také jsou ve smlouvě body, jak komunikovat na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích. A pochopitelně smlouva řeší i situaci kolem koronaviru,“ popisuje Simona Kubová.

Místem konání čtyř závodů základní části se nakonec stala Budapešť. Mělo by se plavat v 25metrovém bazénu v Duna Areně a maďarský tým Iron získá tak domácí prostředí, i když zřejmě bez přítomnosti diváků. Závody v Budapešti se uskuteční od půlky října do půlky listopadu. O místě konání prosincového finále není ještě rozhodnuto, ale ve hře by mělo být Tokio.

„Původně se celá ISL měla plavat v Austrálii, kde jsme měli strávit 5 týdnů. Ale situace v Austrálii se zhoršovala a zpřísnili tam i koronavirová opatření, takže se ISL přesunula do Budapešti, kde je vše posvěcené vládou,“ vysvětluje Kubová. „Hygienické podmínky budou v Maďarsku drsné. Pět dní před odletem musím mít dva testy na COVID a když nebudu pozitivní, tak snad odletím. Budeme pět týdnů v bublině, kdy každý pátý den musíme na testy. K dispozici by měly být tři bazény, v nichž se budeme při tréninku střídat.“

Simona Kubová díky ISL získala možnost představit se letos i na světové scéně. Právě směrem k ISL upravila svůj tréninkový plán, aby byla na souboje se světovou špičkou co nejlépe připravená. „Jednoznačně je to můj vrchol letošní sezóny. Do přípravy jsem se pustila už na přelomu července a srpna, protože chci mít vrchol právě na ISL a upírám k ní svou pozornost. Loni to byla skvělá zkušenost a určitě bude i letos,“ těší se Kubová.