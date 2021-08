Kubová součástí velké plavecké show: Jsem hrdá, vybral si mě nejlepší tým

Velká plavecká show se potřetí rozbíhá a Simona Kubová je znovu na startu. Tentokrát si ji vybral tým Energy Standard, jehož tvářemi jsou švédská sprinterka Sarah Sjöströmová či jihoafrický motýlkář Chad Le Clos. „Doufám, že si trošku spravím chuť po olympiádě,“ říká Kubová.

Ceníte si, že závodíte zrovna za tenhle tým?

„Energy Standard je nejlepší tým v lize, jsem na to hrdá. Máme v týmu Saru Sjöströmovou, Chada Le Close, ruské znakaře Kolesnikova a Rylova nebo kraulařku Siobhán Haugheyovou. Letos byla poprvé možnost draftu, každý tým si mohl nechat patnáct lidí z první nebo druhé sezony. Energy Standard má strašně silné jádro.“

Co od akce očekáváte?

„Já se na to strašně těším. Doufám, že si trošku spravím chuť po olympiádě. Loni v Budapešti mi změna pomohla, vypadla jsem ze zajetých kolejí. Těším se, že budu v týmu, který chce trénovat, být nejlepší, na to se hrozně těším. Během třech let vyzkouším třetí nový tým. Měla jsem americký, japonský, teď to bude evropský. Těším se, jestli bude změna v organizaci, v trénincích.“

Počítá se s vámi na znakové disciplíny, nebo můžete zkusit i jiné styly?

„Pravděpodobně na znaky. Je nás tam víc. Emily Seebohmová (v Tokiu bronzová na 200 metrů znak – pozn. red.) je jasná. Je tam taky Etien Medeirosová a Georgia Daviesová, ta se na olympiádu nedostala a loňskou sezonu jsem měla lepší. Bude fajn, že mezi sebou budeme muset na tréninku bojovat o místo.“

Bylo pro vás těžké hledat po návratu z olympiády motivaci k dalšímu tréninku?

„Já jsem z olympiády nepřijela úplně vyždímaná, mě to strašně bavilo. Přijela jsem zklamaná z výsledků, ale celkově nabuzená, měla jsem vnitřní radost. Jsem hrozně ráda, že jsem ještě rok vydržela plavat. Za ten zážitek to fakt stálo. Druhý den po příletu jsme jeli na sedm dní autem do Norska. Tam to bylo nádherný, vyčistila jsem si hlavu. A po tom týdnu jsem hned začala trénovat. I jsem docela chtěla, ISL je pro mě velká motivace. Nebylo to, že musím, spíš, že chci.“

Čeká vás teď měsíční program základní části soutěže, berete to jako rozlučku, nebo počítáte i se zimní sezonou v krátkém bazénu?

„Jako rozlučku určitě ne. Finále ISL je na přelomu prosince a ledna. Pojedu i na krátkou Evropu, která je v listopadu, a na krátký svět v půlce prosince. Krátký bazén jsem měla vždycky lepší. Myslím, že to dám. A do letní sezony se uvidí. Trénink omezím na jednou denně s kvalitnější suchou přípravou. Nebudu už chodit plavat devětkrát týdně. Ale pokud budu v dobré formě, nevylučuju nic…“