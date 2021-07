Seemanová naháněla Ledeckou. Zkus ji dát! říkala si. Finále bylo na krev

Co jste říkala, když jste ještě z vody uviděla čas?

„Že to je neuvěřitelné. Já jsem byla nejdřív taková zmatená, nemohla jsem se tam najít na té tabuli. Koukala jsem se úplně na poslední místa. Pak jsem tam vyjela a bylo to super. Nemůžu tomu furt uvěřit!“

Slyšela jste slavící český tým na tribuně?

„Jo, před startem samozřejmě a potom i jak jsem dohmátla. To bylo super, jak Péťa (trenérka Petra Škábová) začala pískat, to vždycky hned poznám, že je to dobré.“

Národní rekord ze semifinále jste překonala o masivních 69 setin sekundy, měla jste v hlavě takhle dobrý výkon?

„Měla jsem v hlavě čas pod padesát šest. Věděla jsem, že když budu ve finále a budou tam holky, co umí jet 53,5, tak z toho asi nikdy nemůže být čas nad padesát šest. S trenérkou jsme měly stejný cíl. Nečekala jsem, že to bude takhle pod půl.“

Po semifinále jste říkala, že byste chtěla, aby vás po finále tahali z bazénu, ale zase jste vypadala docela svěže…

„Už to bylo na hraně. Myslím si, že ta radost, jakou z toho mám, tak to mě trošku dokopalo, abych se tam úplně nekoupala a vylezla. Ale bylo to na krev, jsem úplně vyšťavená.“

Jak jste prožívala cílový souboj s Katie Ledeckou, kterou jste v závěrečné padesátce stahovala?

„Já jsem ji chtěla porazit. Do té padesátky jsem dala úplně všechno, co šlo, co mi zbylo. Věděla jsem, že by to bylo super. Chtěla jsem vydohmatit každou. Věděla jsem, že tam je Federica (Pellegriniová), takže jsem se snažila ujet jí, protože mě stahovala.“

Dotahovala jste Ledeckou, jak se vám to poslouchá?

„Zní to divně, zvláštně. I když jak jsem plavala, tak jsem ji vedle sebe viděla. Já jsem se popravdě nekoukala na startovku, ale tím, že má ty americký plavky, tak jsem to zpozorovala. Věděla jsem, že je to ona, a říkala jsem si: Ty kráso, pojď, ještě zaber! Zkus ji dát!“

Jaké bylo být v call roomu mezi osmi nejlepšími na světě?

„To jsem si asi neuvědomovala. Spíš takhle, když se na to pak podívám zpětně, nebo když se člověk otočí a vidí tam tu tabuli a je tam jenom osm jmen, tak mu to asi dojde.“

Plavala jste v dráze číslo dvě, vpravo vedle vás světová rekordmanka Pellegriniová, vlevo Ledecká, hned vedle ní favoritka Titmusová. Vnímala jste ty hvězdy kolem?

„Ne. Věděla jsem, že mám vedle sebe Federiku, protože už nastupovala. Ale jinak jsem to nevnímala.“

Takže to byl normální závod jako každý jiný?

„Byl to normální závod, jo jo. Musím říct, že jsem ani neměla větší trému než včera a předevčírem. Byl to prostě super zážitek. A potom vidět holky, jak vylézají z toho bazénu a mají čas padesát tři, tak to bylo úplně neuvěřitelný. Ale přichází to až po tom závodě, ten byl jako každý jiný.“

Jako evropská šampionka jste v něm také potvrdila pozici nejlepší závodnice kontinentu…

„To je vlastně fakt, za který jsem moc ráda. Protože hodně lidí mi nevěřilo a po Evropě, kdy jsem Federiku porazila o dvě setiny, tak říkali, že je to náhoda a podobně. Takže já jsem moc ráda, že jsem si to takhle potvrdila a doufám, že už nebudou žádné řeči okolo.“

Nastavila jste si, na rozdíl od úterního rána před semifinále, budík?

„Budík jsem zvládla nastavit, na šestou. Dokonce jsem stihla i autobus… (smích) Takže na druhý pokus super. Třetí by byl možná ještě lepší.“

Váš přítel Matyáš Písačka, fotbalista Ústí nad Labem, si budík nastavil?

„Dal si budíka, už včera si dal budíka. Hrozně moc lidí z Čech mi psalo, že si dávají budíka. I lidi, které osobně neznám. Hrozně mě to těší. Doufám, že si ten závod užili. Myslím, že i holky předvedly neskutečné výkony, takže bylo rozhodně co sledovat. A doufám, že lidi budou sledovat i dál.“

Co vám přítel před závodem přál?

„Říkal, že je všechno možné. Ale on je v tomhle super, že na mě nedělá žádný tlaky. Říkal: Když se ti tam nebude chtít, tak tam nechoď, pro mě už seš hvězda teď! I rodiče mi vždycky píšou, že není důležité, jak to ve finále dopadne. Hlavně abych byla v pohodě a užila si to.“

A chtělo se vám?

„Chtělo se mi, chtělo se mi moc.“

Den ale nekončí, v japonský večer vás čeká ještě rozplavba na stovku (od 12:15), co od ní čekáte?

„Byla bych ráda za český rekord (53,68), který se mi nepovedl ve finále na mistrovství Evropy, protože jsem byla hotová po předchozích startech. Tady na to mám, uzpůsobili jsme přípravu tomu, abych vydržela větší zátěž.“