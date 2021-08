VYSVĚDČENÍ olympioniků: Krpálek velí. Kdo překvapil a zklamal?

Olympijské zkoušky dopadly skvěle, tenhle ročník měl vážně úroveň. K premiantovi Lukáš Krpálkovi se přidali hned čtyři jedničkáři, kteří rozsvítili rekordní medailovou sbírku. Strhující příběhy však psali i další. Třeba plavkyně Barbora Seemanová, která na výstavní kraulařské dvoustovce skončila hned za největšími esy. Nebo atletka Kristiina Mäki. Před sedmi měsíci porodila a teď běžela historické první finále. Zázrak? Téměř ano. Deník Sport na školní stupnici tedy s chutí oznámkoval českou výpravu.

JUDO Známka: 1 Hodnocení: Fenomén Lukáš Krpálek se zapsal do dějin svého sportu, když jako první judista po olympijském triumfu v polotěžké váze zvítězil i v kategorii nad 100 kilogramů. Na cestě do finále porazil i domácího hrdinu Hisajošiho Harasawu, kterého si pečlivě pohlídal, utahal a v prodloužení následně vyhrál na wazari. A precizně zvládl i finále s Gruzíncem Guramem Tutišvilim, s nímž před tím dvakrát padl. Kontr v pravou chvíli a historické zlato bylo na světě. Paráda, Lukáši! Famózní judista Krpálek získal pro Česko už třetí zlato z Tokia!

TENIS Známka: 1 Hodnocení: Vícehlavá saň opět zabodovala. Ve dvouhře zahrála životní stříbrný turnaj Markéta Vondroušová, jejíž nominace na základě chráněného žebříčku vzbuzovala před olympiádou kontroverze. Během parádního tažení ve třetím kole vyřadila i domácí megahvězdu Naomi Ósakaovou. Výš postavené hráčky v singlu ztroskotaly, Barbora Krejčíková ale pokračovala ve skvělém období a s Kateřinou Siniakovou vyhrály pro český tenis ve čtyřhře historické zlato. Zlato pro Krejčíkovou se Siniakovou! Švýcarky zdolaly ve dvou setech

VODNÍ SLALOM Známka: 1 Hodnocení: Tento sport tradičně vozí z Her medaile a nezklamal ani teď. Českou sbírku odstartoval stříbrem Lukáš Rohan. Šestadvacetiletý kanoista patřil k těm, kteří mohli „placku“ získat, a pokud ne, nic by se nedělo. To kajakář Jiří Prskavec, úřadující mistr světa a celkový vítěz posledního ročníku SP byl jasným favoritem na zlato. Roli hlavní hvězdy bravurně ustál a po Lukáši Pollertovi (1992) a Štěpánce Hilgertové (1996 a 2002) si připsal olympijský triumf. Fantazie! Češi mají druhé zlato, z tokijských peřejí ho vylovil kajakář Prskavec

SPORTOVNÍ STŘELBA Známka: 1 Hodnocení: Broková střelba slavila zlato už na OH 2008 v Pekingu, kde se tento úspěch povedl v trapu Davidu Kosteleckému. Právě on byl součástí letošního „českého zázraku“, kdy společně s kamarádem Jiřím Liptákem udělali z finálového rozstřelu domácím mistrovství a získali v trapu rovnou double: Lipták zlato, Kostelecký stříbro. Do hry zasáhli i další Češi, v ostatních disciplínách se ale naději v úspěch přetavit nepovedlo. K finále byl nejblíž sedmý skeetař Jakub Tomeček. Neskutečný úspěch v trapu! Lipták bere po dramatickém rozstřelu zlato, Kostelecký stříbro

ŠERM Známka: 1 Hodnocení: Fleretista Alexander Choupenitch připomněl starou slávu klasického olympijského sportu. V turnaji měl skvělý den, oklepal se ze semifinálové porážky se zlatým Cheungem Ka Long z Hongkongu a v boji o bronz předvedl suverénní výkon. Domácího Takahira Šikineho zdolal jasně 15:8. Přinesl tak první šermířskou medaili od olympiády 1908 v Londýně, kde se o dvě bronzové postarali legendární Vilém Goppold z Lobsdorfu a tým šavlistů. Po 113 letech medaile z šermu! Choupenitch vybojoval bronz

ATLETIKA Známka: 2 Hodnocení: Dojem na poslední chvíli zachránili oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Ve finále se vybičovali k parádním hodům a brali stříbro plus bronz. Páteř týmu prochází generační obměnou a pro většinu atletů byla úspěchem samotná nominace. Kristiina Mäki prožila hvězdné chvíle, dva národní rekordy a famózní postup do finále patnáctistovky. Z ostatních aspoň kolo vybojovali jen mílařka Diana Mezuliáníková, překážkář Vít Müller a čtvrtkařka Lada Vondrová. Úžasné finále oštěpu! Vadlejch získal stříbro, zkušený Veselý má bronz

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA Známka: 2 Hodnocení: Bronzový comeback Josefa Dostála na deblkajku s Radkem Šloufem po kolapsu v cíli singlu byl jedním z nejsilnějších momentů českých Her. Osmadvacetiletý obr získal už čtvrtou olympijskou medaili z třetí disciplíny. Hlavní medailové naděje na singlu zůstaly mimo stupňů vítězů. Pátá místa nejsou pro už zmíněného Dostála ani kanoistu Martina Fuksu žádná ostuda. Ale sami chtěli víc. Především pro Fuksu to bylo smutné, čekání na prvním pódium se protahuje. Deblkajak si dojel pro bronz! Dostál si po boku Šloufa spravil chuť

PLAVÁNÍ Známka: 2 Hodnocení: Barbora Seemanová navázala na Daniela Málka ze Sydney a poprvé od roku 2000 mělo české plavání zástupce ve finále, navíc v nabité disciplíně na 200 metrů kraul. Potvrdila pozici nejlepší Evropanky, posunula český rekord a mezi světovými esy dohmátla jako šestá. Potěšila také semifinálová účast Kristýny Horské na krátké polohovce, na dvoustovce prsa scházel kousek, stejně jako znakaři Janu Čejkovi na dvoustovce. Oporám Janu Mickovi či Simoně Kubové se nedařilo. OH naruby: potlesk pro Seemanovou, pochopení pro Bilesovou a kérky s kruhy

BASKETBAL Známka: 2- Hodnocení: Z exkluzivní akce pro pouhý tucet týmů odletěla parta kouče Ronena Ginzburga s devátým místem. Ani propadák, ani euforie, jednoduše pravdivý střet s realitou. Po výhře nad Íránem, kterou si Satoranský a spol. navíc zbytečně komplikovali, přišly vysoké porážky se stříbrnou Francií a vítěznými USA. Ukázaly se tím limity týmu. Ten nebyl dost široký na to, aby mohl v top konkurenci dělat větší ohňostroje. A také unavený z předchozí náročné kvalifikace. Český basketbalový tým neustále roste, vrchol může přijít za rok na ME

CYKLISTIKA Známka: 2- Hodnocení: Čeští cyklisté na sebe upozornili, medaile z toho ale nebyla. V silničním závodu se na výsluní díky pětihodinovému úniku malé skupiny propracoval Michal Kukrle, aby nakonec dojel na 36. místě. V závodu horských kol se zase chystal zaútočit na bronz Ondřej Cink, jenže kvůli prasklému ráfku, který způsobil defekt zadního kola, musel v 6. kole vzdát. Na známou dráhu velodromu v Izu se zase vracel Tomáš Bábek, v keirinu se však neprobojoval přes kvalifikaci. Bábek představuje dráhařské disciplíny na OH. Vrací se oblíbený madison

MODERNÍ PĚTIBOJ Známka: 2- Hodnocení: Martin Vlach se díky excelentní poslední dvojdisciplíně běhu s laserovou střelbou, v níž vytvořil nový rekord Her, posunul po slabším šermu a plavání na konečnou pátou příčku. Na olympijský debut dosáhl skvělého umístění, jenže český tým, hlavně zásluhou Jana Kufa, pomýšlel výš. Před poslední kombinovanou výzvou dokonce útočil na medaili. O místo na bedně však přišel pokaženou poslední střelbou a mezi nejlepší trojici už nestačil doběhnout. Bral až 8. místo.

LUKOSTŘELBA Známka: 2- Hodnocení: V českém podání se tenhle sport vrátil na OH po třinácti letech zásluhou Marie Horáčkové. Navázala tím na svoji maminku Barboru Horáčková, která se zúčastnila Her v roce 2008 v Pekingu. Třiadvacetiletá „nástupkyně“ se prostřílela do vyřazovacích bojů, kde však vypadla hned v prvním kole, ačkoliv si přála dostat se do druhého. Působila vyrovnaně, ostudu v Tokiu určitě neudělala a může ze zkušeností čerpat pro příští akci v Paříži. Tam by mohla dojít ještě dál.

SPORTOVNÍ LEZENÍ Známka: 3 Hodnocení: Adam Ondra byl jednou z hlavních tváří nové olympijské disciplíny. Jenže formát, který v sobě kloubil hned tři disciplíny (lezení na rychlost, bouldering, lezení na obtížnost) trojnásobnému mistrovi světa v obtížnosti nesedl. Zlepšil se sice ve svých slabších stránkách, na pódium to bylo málo. A tak jeden z kandidátů na zlato odjel z Tokia bez medaile a zklamaný. Za tři roky v Paříži bude lezení na rychlost samostatnou disciplínou, tudíž šance na reparát se zvyšuje. OH naruby: Ondra je globální superstar, Kristiina Mäki geniální motivátorka

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL Známka: 3 Hodnocení: Těžko hodnotit něco, kde se čeští reprezentanti nedostali pořádně ke slovu. Ženský pár Markéta Nausch-Sluková a Barbora Hermannová kvůli pozitivnímu testu u první jmenované vůbec nenastoupil. Duo Ondřej Perušič a David Schweiner potkaly stejné problémy s testem. Pozitivní Perušič skončil v izolaci a čekalo se, zda tým dostane povolení aspoň ke druhému ze tří zápasů ve skupině. Povedlo se, připsali si i výhru, postup ale nevyšel. Vyřazení pak vzal Perušič na sebe.

VESLOVÁNÍ Známka: 3 Hodnocení: Zaujalo čtvrté místo dvojskifu lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek, což lze považovat téměř za malou senzaci. Vraštil navíc překonal páté místo svého tatínka z OH 1980 v Moskvě na dvojce bez kormidelníka, navíc se s ním srovnal v počtu účastí na Hrách. Oba počítají už tři. Tím příznivé zprávy končí. Dvojskify, ať už sehraná dvojka Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou, nebo nová posádka Jakub Podrazil, Jan Cincibuch neprorazily.

JEZDECTVÍ Známka: 3 Hodnocení: Pro parkurový tým znamenalo Tokio návrat na olympiádu poprvé od Berlína 1936. Na místě pak narazil na elitní úroveň překážek, které byly pro českou sestavu hodně vysoko. Aleše Opatrného s Forewerem stála jediná chyba v kvalifikaci účast ve finále, stejně si vedli i Kamil Papoušek či Anna Kellnerová. A bez finále skončila tokijská mise i v týmech. Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda skončili v jezdecké všestrannosti ve třetí a čtvrté desítce.

STOLNÍ TENIS Známka: 3- Hodnocení: Další odvětví poznamenané pozitivními testy na koronavirus. Tříčlenná výprava přišla ještě před startem turnaje o Pavla Širučka. Lubomír Jančařík v prvním kole smetl Aliho Alkhadrawiho ze Saudské Arábie, následně však ztratil slibné vedení 2:0 na sety nad Kazachem Kirillem Gerassimenkem. Hana Matelová dostala vstupenku do druhého kola volným losem, pak už si ale taky balila kufry, když nezvládla závěr souboje s Thajkou Orawan Paranangovou.

GOLF Známka: 3- Hodnocení: Klára Spilková začala olympijský turnaj dobře. Po prvním dnu se dostala dvě rány pod par a držela se na dělené sedmé pozici. Zatímco ostatní hráčky se v dalších kolech dokázaly zlepšovat, česká reprezentantka nikoli. Vždy zahrála výsledek kolem paru, což bylo málo, a propadla se na 23. místo. Ondřej Lieser zažil turnaj hrůzy, se skóre +10 skončil s velkým odstupem poslední, na 59. v pořadí ztratil pět ran.. Vítěz Xander Schauffele byl lepší o propastných 28 úderů.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA Známka: 4 Hodnocení: Jeden ze sportů, kde už samotná účast na olympiádě znamená pro reprezentanty velký úspěch. Aneta Holasová navíc startovala jen necelé tři měsíce po zlomenině lýtkové kosti, přesto svoji misi dokončila. V kvalifikace víceboje obsadila 73. místo, do finále však postupovalo jen čtyřiadvacet nejlepších. Davidu Jessenovi se vůbec nedařilo, symbolicky však aspoň navázal na Věru Čáslavskou a dokončil sestavu na hrazdě, dokonce po dvojitém pádu.

JACHTING Známka: 4 Hodnocení: Windsurfař Karel Lavický do bojů o medaile ve třídě RS:X neprošel, po dvanácti rozjížďkách obsadil 22. místo. Za postupující desítkou zaostal o více než sto bodů. Naději na lepší pozici ztratil ve druhém dni, kdy nestihl rozjížďku ve stanovém limitu a nebyl klasifikován. Nenaplnil tak stanovený cíl: umístění mezi elitní dvacítkou. Při třetím olympijském startu se sice v celkovém pořadí posunul (31. pozice z Ria), v Tokiu se však představilo jen 25 závodníků.

TRIATLON Známka: 4 Hodnocení: Obě české zástupkyně se protrápily už plaveckým úsekem. Zkušenější z dvojice sedmatřicetiletá Vendula Frintová závod v těžkých podmínkách nedokončila, soupeřky ji během cyklistické části dojely o kolo. Třicáté místo vybojovala Petra Kuříková. Devětadvacetiletá zvodnice žijící ve Švýcarsku byla z premiérové účasti pod pěti kruhy nadšená a cílem probíhala téměř se slzami v očích. Na vítěznou Floru Duffyovou z Bermud ztratila přes osm minut.

VZPÍRÁNÍ Známka: 4 Hodnocení: Jako jediný reprezentant České republiky ve vzpírání vyjel do Tokia Jiří Orság. Po sedmém místě z Londýna a osmém z Ria se chtěl pokusit o větší úspěch. Ze sedmi závodníků však skončil poslední. Na solidních 180 kilogramů v trhu nenavázal, v nadhozu nezapsal ani základ, který si nastavil na 232 kilogramů. Přitom šanci měl, a docela solidní, neboť konkurentům se příliš nedařilo. Kdyby zopakoval výkony 185kg a 240kg zpřed pěti let, bral by bronz.

ZÁPAS Známka: 4 Hodnocení: Na třetí pokus to vyšlo. Dagestánský rodák hájící české barvy Artur Omarov se konečně protlačil pod pět kruhů. V kvalifikacích na Londýn a Rio mu vždy chyběl jeden vyhraný zápas, teď se cesta otevřela. Jenže pouť Tokiem skončila rychle, hned po prvním duelu. Dvaatřicetiletý zápasník prohrál s Maďarem Aelexem Szökem. Rval se, bojoval, marně. A protože Szöke vypadl hned v následujícím střetu, přišel český zápasník o možnost nastoupit do oprav.

PŘEKVAPENÍ MARKÉTA VONDROUŠOVÁ Diskuze o nominaci nechala být a na cestě za stříbrem porazila ohnivou tvář olympiády Naomi Ósakavou nebo světovou šestku Svitolinovou. BARBORA SEEMANOVÁ Český plavec ve finále olympiády, to je zatím netradiční pohled. Ve finále posunula národní rekord na úžasných 1:55,45 a málem porazila i Katie Ledeckou. KRISTIINA MÄKI Jako první Češka se dostala do finále 1500 metrů a po 35 letech zlepšila národní rekord. A to vše sedm měsíců od porodu. To je skoro zázrak. OH naruby: kdo v Tokiu nejvíc zaujal a kdo měl nejlepší hlášku ze všech