Seemanová s přítelem o filmu Zátopek: Řekli, v čem se liší od slavného páru

Film Zátopek není jen příběhem jednoho muže, ale sportovního páru. Odhaluje i to, jak radostné a občas smutné bylo soužití dvou vrcholných atletů, z nich jeden chtěl své kariéře obětovat víc než druhý. A jak se na snímek o legendě dívá sportovní pár současnosti? Pražskou premiéru, kterou organizoval deník Sport, si nenechala ujít ani plavkyně Barbora Seemanová s přítelem fotbalistou Matyášem Písačkou. „Myslím, že my se snažíme podporovat jeden druhého, což mi v tom filmu trochu chybělo,“ zamýšlí se olympionička.

Do smíchovského kina dorazili ruku v ruce a ve skvělé náladě. U hlavního plakátu k filmu Zátopek, který zobrazuje slavný polibek Dany a Emila Zátopkových, neváhali legendární pár napodobit. Plavkyně Barbora Seemanová a fotbalista Matyáš Písačka zkrátka prožívají šťastné období. Ve filmu o legendě ale mohli vidět i složité okamžiky, které sportovnímu páru někdy život přinese.

Jak se vám film Zátopek líbil?

Barbora Seemanová: „Mně moc. Byla jsem zvědavá, jak to tvůrci pojali a potěšilo mě to.“

Matyáš Písačka: „Mně taky. Já pocházím ze Staré Boleslavi a vím, že tam Emil Zátopek běhal. Ale to ve filmu vůbec nebylo.“ (rozesmějí se)

Takže chyba.

Písačka: (usmívá se) „Ale jinak se mi to moc líbilo, bylo to skvěle natočený, perfektní i herecky.“

Co říkáte na téma soužití sportovního páru, kterému se film hodně věnoval?

Seemanová: „Člověk si často legendu představuje jako bezchybnou. Já jsem si vždy myslela, že Emil byl takový milující manžel, že byl vždy oporou a podobně. A potěšilo mě, že ve filmu ukázali i strasti, že to u sportovce není jen růžové. Ani v případě sportovního páru.“

Písačka: „To jo, Bára to řekla, jak to asi je. Ukáže se, že kdo chce zlaté medaile, nemůže mít rodinu a úplně všechno. To bylo ve filmu vidět.“

Myslíte, že je to až tak kruté?

Písačka: „Asi tak úplně ne. Ale Zátopek byl až tak zakouslý a i díky tomu vyhrával všechny disciplíny. Myslím, že to hrálo určitě nějakou roli.“

Je film pro sportovce motivační?

Seemanová: „Určitě a nejen pro mladou generaci, která začíná. Ale i pro mě to bylo motivační a pořád jsem si říkala, že je hustý, jak to dokázal…“

Vy nejste mladá generace?

(rozesmějí se) Seemanová: „Jo, ale myslela jsem opravdu tu se sportem začínající. Přece jen když už je člověk na nějaké vrcholové úrovni, dívá se na to jinak. I tak to pro mě byl obrovský přínos a něco jsem si z toho vzala.“

Písačka: „Jo, to jo. Bylo by dobrý, kdyby mi to takhle běhalo, ale to se neděje, takže budu muset víc trénovat.“

Seemanová: „Teď jsi viděl, jak na to.“

Písačka: „Přesně.“

Nicméně jak jste se na film dívali jako sportovní pár? Byl pro vás příběh Emila a Dany Zátopkových v něčem inspirativní, nebo naopak pro vztah odstrašující?

Seemanová: „Myslím, že my se snažíme podporovat jeden druhého, což mi v tom filmu trochu chybělo. A že jsme víc free, neřešíme doma sport. Nevím, jak to vysvětlit…“

Písačka: „Zátopek vypadal, že byl jako vrcholový sportovec dost sobeckej. To Bára určitě není. Asi tak jsi to myslela, ne?“

Seemanová: „Jo, přesně. Vždycky se snažím nedávat vše jen do toho sportu, ale i do partnerství.“

Písačka: „Souhlas.“