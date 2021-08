Pražská premiéra Zátopka: Inspirace a film, co prostě musel vzniknout!

Ač byl pro Emila Zátopka dlouhou dobu v životě na prvním místě hlavně sport, film o této legendě není jen o jeho kariéře. Odhaluje i mnoho významných momentů jeho soukromého života, což ocenily i osobnosti, které dorazily na středeční pražskou premiéru snímku.

„Film i nakousl otázku, jestli byl s režimem, nebo ne, bouřil se, nebouřil… Nicméně životní příběh to byl obrovský,“ uvažoval po promítání slavný zápasník Karlos Vémola.

Pro pamětníky té doby byl film právě i kvůli tomuto tématu o to zajímavější. „Pamatuji si na to. Byla to strašně těžká doba, krutá, zlá. Mnozí lidé selhali strašně, ale on v tom měl takové vlny,“ řekl po premiéře známý textař a milovník dostihů Michal Horáček. „Je rozhodně strašně těžké soudit, jak by se člověk zachoval na jeho místě. Ale přece jenom, já si ho pamatuji z osmašedesátého, to bylo dobrý. Film se dotýká i politického pozadí a to je dobře.“

Téma sportu v politicky těžké době zaujalo i boxera Rudolfa Kraje. „Jestli to bylo úplně přesně, kdo ví… Ale pokud to tak bylo, tak on se snažil tu dobu nevnímat, ale holt ho to stejně semlelo. Nicméně on chtěl jen sportovat a nekoukal podle mě doleva, doprava. Chtěl prostě jenom vyhrávat,“ řekl majitel stříbrné medaile z olympiády ze Sydney 2000, který navíc přizal, že mu některé momenty připomněly vlastní úspěch pod pěti kruhy.

Hlavně byl ale snímek Zátopek pro všechny sportovce silně inspirativní, motivační.

„On dokázal takové úspěchy v době, kdy ještě nebyly tak moderní suplementy a podobně,“ zaujalo Vémolu. „Říká tam, že vždycky jedl, co chtěl. A teď si představte, kdyby nejedl, co chtěl, ale co se má… Zkuste si představit, kdyby měl možnosti, jako mají atleti dnes. Co by asi dokázal, když dokázal tohle s knedlíkama. Možná, že ale právě knedlíky byly tou zbraní, díky které to zvládl,“ rozesmál se bijec.

Velmi silně filmový příběh o majiteli čtyř zlatých olympijských medailí zapůsobil i na rychlostního kanoistu Martina Fuksu. „Musím říct, že mě to celkově hodně inspirovalo. Když jsem viděl, jak tam běhá, trénuje, tak bych nejraději z kina taky utekl a šel trénovat, protože mi to připadá super,“ řekl sportovec. „Mě takové věci dokážou hned namotivovat. A bylo to o to lepší, jak také jeho manželka Dana vyhrála olympiádu. Fakt super.“

Mezi osobnostmi se vlastně nenašel nikdo, kdo by měl k obsahu snímku výhrady. Naopak.

„Film je pozoruhodný a o pozoruhodné osobnosti. Myslím, že už nikdy nebude překonaný, ani vyrovnaný, aby někdo vyhrál pět, deset kilometrů a pak ještě maraton. O tom prostě musel vzniknout film,“ uvedl Horáček. „Bylo tam spousta skvělých věcí. Vynikající výkony herců, skvělá hudba Beaty Hlavenkové… A bylo to napínavé, i když víme, jak to dopadne. To není vůbec jednoduché udělat film o sportu.“

Pochvalou nešetřila ani česká běžkyně Marcela Joglová: „Jsem z toho filmu nadšená, je to inspirativní, pozitivní. Obdivovala jsem Emila zátopka delší dobu, a tento snímek na tom nic nezměnil, spíše to podtrhlo ten jeho život, dřinu co tomu obětoval a co zažíval.“