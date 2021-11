COVID seknul vedle, Zábojník na ME skosil rekord o sekundu: Sedlo to

PŘÍMO Z KAZANĚ | Vyděsil ho pozitivní test tréninkového parťáka, jedenadvacetiletý plavec Matěj Zábojník ale se sbírkou negativních testů v ruce zažil na ME v krátkém bazénu v Kazani pozitivní ráno. V rozplavbě na 100 metrů prsa výkonem 57,73 o celou sekundu srazil téměř pět let starý národní rekord Petra Bartůňka. Ten pár minut předtím překonal o tři setiny také další mladík Vojtěch Netrh.

Nebyl to příjemný telefonát. Filip Chrápavý v něm před pár dny Matěji Zábojníkovi dal vědět o svém pozitivním testu na COVID. Sám pak na Instagramu oznámil hořkou zprávu o své neúčasti na šampionátu v Kazani. Matěji Zábojníkovi ale osud přichystal jiný scénář.

„My jsme spolu na tréninku většinou pořád. Jenže tenhle týden nebyl v Brně, byl nemocný. Za celý týden jsme se viděli asi patnáct minut,“ líčil Zábojník. „Samozřejmě, když mi to volal, tak mi začalo šrotovat hlavou, co bude, jestli náhodou taky nebudu pozitivní. Ale měl jsem dva negativní testy před odjezdem, po příjezdu jsem měl další negativní.“

Zábojník mrazivou chvilku přečkal a dostal šanci v Kazani ukázat, že z něho roste další jméno pro budoucnost českého plavání. Už na jaře na evropském šampionátu v dlouhém bazénu v Budapešti překonal národní rekord na prsařské dvoustovce a v našlapané předolympijské konkurenci mu jen 9 setin scházelo k postupu do semifinále.

V Kazani mu nový český rekord stačil v rozplavbě na třinácté místo. V semifinále však v redukované startovní listině, kam můžou jen dva nejlepší za stát, bude jako desátý nejlepší.

„Český rekord, co víc si přát? Ještě navíc postup do semifinále!“ radoval se Zábojník po povedené rozplavbě. „Rekord o sekundu? Očividně to sedlo. Na národní rekord jsem si věřil, ale že by mohl padnout až o vteřinu, to jsem nečekal. Byl to dobrý start, snad to bude ještě lepší.“

Mělo by být. Večerní finálová šance na stovce je tu jako příjemný bonus. Na startovní listině semifinále je ze všech nejmladší a hlavně, jeho hlavní disciplínou je dvoustovka, kde ho rozplavba čeká v pátek.

Zábojník tak pokračuje v jízdě, jíž navazuje na zatím nejúspěšnějšího českého prsaře historie Daniela Málka. Když na olympiádě v Sydney 2000 vybojoval dvě senzační pátá místa, Zábojník byl na světě jen pár měsíců. Později na zlínském bazénu neustále narážel na Málkovy klubové rekordy.

„Na těch dospěláckých rekordech vždycky visel Dan Málek. Rekord na dlouhém bazénu na dvoustovku byl i český rekord. Vždycky jsem si přál se těm časům co nejvíc přiblížit, nebo je i překonat,“ usmívá se Zábojník. „Byl to vzor, ale chtěl jsem být tak rychlý jako on, nebo i lepší.“

Z ranního programu postoupil Zábojník do večerních semifinále jako jediný z českých plavců. Netrhovi jeho přibližně pětiminutový český rekord na postup nestačil. A v rozplavbách zůstala i na znakařské dvoustovce Simona Kubová. Na prvním mezičase sice svou rozplavbu vedla, ale pak se propadla. Časem 2:11,14 zaostala skoro čtyři sekundy za svým nedávným nejlepším časem sezony ze základního kola ISL v Neapoli a skončila dvacátá.