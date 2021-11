Horor plavce: Bál jsem se, že plavky spadnou. Na startu praskla tkanička

Stál v mixzoně uvnitř obřího Paláce vodních sportů jako čerstvý národní rekordman. Do cíle svého semifinále se Franta dostal za 23,51 sekundy a o 17 setin překonal dosavadní národní rekord Jana Čejky. Přitom si v bazénu prožil malý horor.

„Před startem jsem byl trošku rozhozený, snažil jsem se koncentrovat, abych to nevnímal,“ vyprávěl Franta, jenže nehoda před startem mu stejně během závodu vězela v hlavě. „Cítil jsem, jak mi furt skoro teče do zadku. Určitě mě to mentálně trochu vyrušilo. Trochu jsem se bál, že mi spadnou plavky. Proto jsem to furt zkoušel, jestli to vůbec bude držet, naštěstí jo.“

Taková příhoda se elitním borcům moc nestává. Závodní plavky většinou vydrží jen několik použití, jedny přitom přijdou na asi 6500 korun. Národní rekord sice Franta zlomil, nepříjemná událost mu ale možná zabránila v prestižním postupu do finále. Scházela mu k němu jediná setina, o kterou ho ve finiši předhonil maďarský motýlkářský fenomén Kristóf Milák.

„Strašně jsem cítil, jak mi do plavek teče mezerami, hlavně za zadkem. Tam mi teklo nejvíc, byl to strašně nepříjemný pocit. Desetinka se tam určitě ještě skryla,“ litoval Franta. „Tohle jsem řešil poprvé, nikdy se mi nestalo, že by praskly plavky, nebo tkanička. Všechno je jednou poprvé. Ale furt to můžu zlepšit na světě.“

Národní rekord překonal taky Jan Šefl, který na 100 metrů motýlek zaplaval čas 50,46 sekundy a o pět setin zlepšil dvanáct let starý výkon Michala Rubáčka. Šefl tak navázal na svůj letní úspěch, kdy zaplaval národní rekord v dlouhém bazénu.

„Bylo by smutné zaplavat český rekord na sto metrů motýlek na dlouhém bazénu a nezaplavat ho na krátkém. Logicky, ta rovnice vycházela, že bych to mohl zaplavat i na krátkém. Za což jsem rád, myslím, že Michal Rubáček mi napíše zprávu a bude s tím úplně v pohodě,“ usmíval se Šefl, který zůstal v semifinále na dvanáctém místě.

Seemanová těsně za postupem

Dvě setiny sekundy scházely k postupu do finále kraulerce Barboře Seemanové v závodě na 50 metrů. V semifinále své doplňkové disciplíny zaplavala čas 24,34 sekundy, o osm setin pomaleji než v ranní rozplavbě, při níž si zlepšila osobní rekord.

„Jelo se mně celkem dobře, ale bohužel jsem udělala chybu na obrátce, která mě určitě stála víc než dvě setiny,“ líčila Seemanová. „Já se soustředila na výjezd po startu, protože jsem tam ráno hodně ztratila. Tak jsem se ho snažila udělat delší, víc silový, ale bohužel nevyšly mi záběry, tak jsem dojížděla na dlouhou ruku a skoro jsem se neodrazila od stěny. To mě mrzí, nicméně je to padesátka, furt je to to moje klasické, že se buď všechno povede, nebo ne.“

Seemanovou ještě na šampionátu čekají závody na 100 i 200 metrů kraul.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Kazani (Rusko):

Finále:

Muži:

400 m v. zp.: 1. Kroon (Niz.) 3:38,33, 2. Ciampi 3:38,58, 3. De Tullio (oba It.) 3:38,80, ...8. Gemov (ČR) 3:42,74.

4x50 m v. zp.: 1. Nizozemsko (Puts, Pijnenburg, Simons, De Boer) 1:22,89, 2. Itálie 1:22,92, 3. Rusko 1:23,35.

Ženy:

400 m pol. záv.: 1. Günesová (Tur.) 4:30,45, 2. Crevarová (Srb.) a Franceschiová (It.) obě 4:30,47, ...7. Horská (ČR) 4:36,31.

4x50 m v. zp.: 1. Rusko (Nasretdinovová, Surkovová, Kameněvová, Klepikovová) 1:34,92, 2. Nizozemsko 1:35,47, 3. Polsko 1:35,94.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 22,57, ...9. Franta (ČR) 23,51 - český rekord.

100 m mot.: 1. Zenimoto Hvas (Nor.) 49,22, ...12. Šefl (ČR) 50,46 - český rekord.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 23,37, ...9. Seemanová (ČR) 24,34.