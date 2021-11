Horská po mučivém dni sedmá: Ráno fakt peklo. Ve středu to vypálím

Co říkáte času 4:36,31 minuty, necelou sekundu za osobním rekordem?

„Rozjela jsem to asi pomaleji než ráno, přitom jsme to chtěli rozjet stejně rychle, i když je to pořád rychlejší než při osobáku. Rozjezd, co jsem měla ráno, byl ten správný, akorát mi vzal asi moc sil. Já jsem spokojená, že jsem byla ve finále, ale ten čas mě trochu mrzí. Hlavní disciplíny mě teprve čekají a můj hlavní cíl byl dostat se do finále, což se povedlo.“

Jak bolí druhý takovýhle závod v ten samý den?

„Oproti dopoledne to vůbec nebolelo, ale bolelo to. Ráno to bylo fakt peklo…“

Vaše trenérka Petra Škábová říká, že s dlouhou polohovkou vedete psychický boj…

„Dneska to nebylo tolik, vyloženě jsem se těšila. Jen jsem byla nervózní z toho rána, kde jsem nevěděla, jak poplavu, přece jen je to čtyřstovka. Ale ve finále už vůbec, to jsem si užila.“

Těší vás, že jste ve finále ubojovala jedno místo?

„Určitě jsem chtěla být aspoň šestá, říkala jsem si, že aspoň o místo bych se chtěla posunout. Na osmičce jsem viděla Marii Ugolkovou, že je těsně přede mnou, ale měla poslední padesátku rychlejší než já a viděla jsem, že mi ujíždí. Ale určitě bylo fajn vidět, že jsem se dostala před Rusku (Krivonogovovou), která byla přede mnou, to bylo motivující.“

Vaše hlavní závody přijdou na dvoustovce polohový závod a prsa, jak se před nimi cítíte?

„Hrozně dobře se cítím v těch prsou, ale nechci dávat žádné disciplíně větší přednost. Nakoplo mě, že jsem se dostala do finále, o to víc se těším do těch zbylých dvou závodů. Zítra mám volno, tak se trochu vyspím, dám se do pohody a ve středu to vypálím.“

Nebude den volna v hotelu, z kterého kvůli hygienickým opatřením nemůžete ani na krok, ubíjející?

„My už si zvykli. Dneska jsem byla po rozplavbě úplně hotová, těšila jsem se, jak půjdu spát. Ale jak jsem byla bolavá, tak jsem dokázala spát deset minut. A byla jsem vyspalá. Tak jsem věděla, že to je dobré znamení, že nejsem tak unavená do těch závodů, co mě čekají. Já to strávím jinak, přečtu si knížku, kouknu na seriál, odpočinu si. Máme každý svůj pokoj a svůj klid, tak je to v pohodě.“