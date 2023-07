SOS! Ztraceni v bazénu. Mentální problémy hvězd plavání, přijdou o MS

Zdálo se, že se budapešťská Duna Arena chvěje v základech. Vloni v červnu na světovém šampionátu Maďar Kristóf Milák uhranul publikum dalším světovým rekordem na 200 metrů motýlek. Časem 1:50,34 minuty ho posunul o víc než sekundu pod někdejší maximum slavného Michaela Phelpse a patří mu pět nejlepších časů historie.

„Tenhle světový rekord jsem chtěl víc než cokoli jiného,“ radoval se tehdy.

Dnes už ovšem vůbec není jasné, co Milák vlastně chce. Jisté je, že start od neděle na mistrovství světa ve Fukuoce to není.

„Fyzicky ani mentálně nejsem ve stavu, abych na mistrovství světa závodil,“ oznámil Milák koncem června. „Znám se dobře na to, abych věděl, že se ani neblížím své nejbližší formě, těm sto procentům, která jsou třeba, abych dosáhl vrcholu. Nejsem z těch, kteří by se spokojili s čímkoli menším. Dostal jsem se na úplné dno.“

Současný plavecký svět je úžasně rozmanitý, ale jestli z něj máte vybrat tři největší hvězdy, Milák je jednoznačně mezi nimi. Stejně jako britský prsař Adam Peaty a sprinterský všeuměl Caeleb Dressel. Na šampionát do Fukuoky však nepojede ani jeden z nich, z velmi podobných důvodů. Všichni řeší potíže ve své hlavě.

Peaty, dvojnásobný olympijský šampion na 100 metrů prsa a dvojnásobný světový rekordman, působí ve svých disciplínách jako ufon. Když ale v roce 2018 na prsařské padesátce na Hrách Commonwealthu senzačně prohrál s Jihoafričanem Cameronem van der Burghem, tvrdě to s ním otřáslo.

Později přiznal, že po sezoně na tři měsíce vypnul a místo tréninku chodíval s kamarády pařit. Rok poté byl zase na vrcholu, splnil svůj na první pohled nemožný Project 56 a jako první zaplaval stovku prsa pod 57 sekund. Po olympiádě v Tokiu ho ale trápilo zranění, do toho se rozešel s matkou svého syna Eiri Munroovou. A letos na jaře, těsně před britskou kvalifikací na MS, sezonu odepsal.

„Jak někteří vědí, v posledních letech jsem bojoval s mentálními problémy. Myslím, že je důležité být v tom upřímný. Jsem unavený, nejsem sám sebou. Nemám ze sportu takovou radost jako v poslední dekádě,“ uvedl Peaty. „Někteří by to nazvali vyhořením. Já jenom vím, že během posledních let jsem nenacházel odpovědi.“

Dressel má doma už sedm zlatých medailí z olympiády a patnáct titulů světového šampiona. V posledních letech kraloval. Na MS 2019 v Kwangdžu získal šest zlatých, na olympiádě v Tokiu pět. Vloni na mistrovství světa v Budapešti ještě vyhrál závod na 50 metrů motýlek a byl součástí vítězné štafety na 4x100 metrů kraul. Z dalších závodů se ale uprostřed šampionátu odhlásil a začal dlouhou pauzu.

„Všechno se najednou začalo vařit a vlastně jsem neměl na výběr,“ vysvětloval Dressel. „Měl jsem za sebou výsledky, ale už to nešlo dál.“

K tréninku se vrátil až v únoru a začátkem července na americké kvalifikaci pro letošní MS ve Fukuoce patřil do podprůměru, ve dvou ze svých čtyř disciplín se ani nedostal do A finále. Na japonský šampionát se nekvalifikoval v jediné disciplíně.

„Jsem na své výsledky pyšný. Věřte, nebo ne,“ hodnotil Dressel. „Vím, že je to šokující. Nejsem zvyklý plavat C finále, je to pro mě něco úplně jiného. Na posledním roce bych nezměnil nic.“

Z hlediska tréninkového drilu patří elitní závodní plavání k nejtvrdším sportům. Závodníci většinou trénují dvakrát denně po několika hodinách. Aby měli šanci uspět, musí naplavat obrovské objemy během tréninků, které se pořád dokola opakují. A když doplavou jedny vrcholné závody, čeká je hned zase návrat k dřině.

„Každý normální člověk ví, že dělat osmnáct let tu samou věc, je docela crazy,“ vysvětloval Peaty pro The Times. „Snažíte se rok po roce najít malinkaté zlepšení, snažíte se zlepšit o desetinu procenta. Všechny své víkendy, všechen svůj čas obětujete pro možnost olympijské slávy.“

S podobnými úvahami se vyrovnává spousta plavců. Pochyby se nevyhýbají ani českým reprezentantům.

„Popravdě mám taky takovéhle stavy, takže jim rozumím,“ řekl znakař Tomáš Franta. „Stává se mi to docela často, většinou po nějakém vrcholu nebo po nominačních závodech. Po vrcholu potřebuju mít tak týden pauzu. Jsem z toho přehlcený. A hlavně závody vyčerpávají, je to hrozný stereotyp. Nejsem typ, že skončí závody a hned se vrhnu do práce. Cítím, že potřebuju odpočinek. A jak říkal desetibojař Tomáš Dvořák, odpočinek je taky trénink. Je dobré umět odpočívat.“

Elitní plavci jsou ale navyklí dřít pořád dokola, Phelps chodil do bazénu i na Vánoce nebo na své narozeniny.

„Často se mi taky stává, že toho mám dost, že jsem přetrénovaný,“ říká motýlkář Daniel Gracík. „Úplně nemůžu porovnávat sebe a tyhle borce, mají několik olympijských medailí, světových medailí, několik rekordů. Ale asi je potřeba dodržovat tréninkové pauzy, po vrcholných akcích neudělat tu chybu, že hned neskočíte do vody. Já jsem to udělal v roce 2021 a pak mě to stálo pět měsíců přípravy, když jsem byl zraněný.“

Vrcholové plavání s sebou nese riziko tréninkového přetížení i psychického náporu z neustále se opakujícího drilu a v případě hvězd taky velkého tlaku na výsledky.

„Existují sociální nádrže. Když jdete v kolektivním sportu na hranu tréninkem, vypětím, stresem, sociální nádobu doplníte týmem, spoluhráči. V individuálním sportu nesmíte dojít na nulu, nesmí dojít k vyhoření. Co tihle plavci dělají, je SOS,“ říká neurolog Pavel Chadim, trenér českých baseballistů.

Očima experta: Pavel Chadim neurolog a trenér baseballové reprezentace Vyčerpali nádrž „Který ze sportů je na psychickou zátěž náročnější než plavat pořád po lajně a stále zvládat náročné tréninkové dávky? Případy světových plavců neznám osobně, ale myslím, že vyčerpali psychickou nádrž, nemají kde čerpat a sport jim přestal vracet. V individuálním sportu nesmíte dojít na nulu, nesmí dojít k vyhoření. Co tihle plavci dělají, je SOS. Problém může být, když sportovec nemá přístav. Rodina může být naopak kotvou. Vliv mohou mít zdravotní potíže, může tam být strach z neúspěchu, marketingový tlak, že mají větší hodnotu, když neprohrají. Může jít i o taktickou věc, o soustředění se na olympiádu.“

Hvězdy s psychickými problémy:

CAELEB DRESSEL (USA)

Největší úspěchy: sedminásobný olympijský vítěz, patnáctinásobný mistr světa, světový rekordman na 100 metrů motýlek a 4x100 metrů polohový závod

KRISTÓF MILÁK (Maď.)

Největší úspěchy: olympijský vítěz na 200 metrů motýlek, trojnásobný mistr světa, světový rekordman na 200 metrů motýlek

ADAM PEATY (Brit.)

Největší úspěch: trojnásobný olympijský vítěz, osminásobný mistr světa, světový rekordman na 50 a 100 metrů prsa