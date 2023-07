Horská přestala vidět na jedno oko a přišla o MS. Trenérka: Ochabl jí zrak

První prázdninový víkend se ještě všechno zdálo v pořádku. Horská na mistrovství republiky v pražském Podolí vyhrála závody na 100 a 200 metrů prsa a na 200 metrů polohový závod. Pak se ale nadějně rozjetá sezona zlomila.

„Kristýna se od dubna, od kvalifikačního závodu v Eindhovenu, potácela ve vleklých zdravotních problémech. Po mistrovství republiky jí ochabnul zrak, přestala vidět na jedno oko. Začalo se řešit, co se děje. Výsledkem je otok na sítnice, volná tekutina v oku,“ vysvětlila Škábová.

Horská patří k současným tvářím českého plavání. Startovala na olympiádě v Tokiu a vloni se na mistrovství Evropy v Římě blýskla pátými místy v závodech na 200 metrů prsa a 200 metrů polohový závod. A to přesto, že vloni na jaře absolvovala operaci srdce.

Letos v dubnu pak na kvalifikačním mítinku v Eindhovenu zaplavala na prsařské dvoustovce čas 2:26,52, který ji posunul na MS do Fukuoky.

„Po Eindhovenu se motala jen v nemocích, měla virózu, burzitidu v koleni, prošla těžkou angínou, řezali jí dvě osmičky,“ vypočítává Škábová. „Na soustředění v Šamoríně jsem jí dala hrozný záhul, proplakala to tam. Na mistrovství republiky ukázala na 200 metrů prsa velmi dobrý výsledek, zatížení ale nevydržela.“

Nakonec Horská ve středu na přípravný kemp do Koči neodletí. Série nepříjemností vyvrcholila po domácím šampionátu v Podolí.

„Včera mi napsala: První den, co vidím. Hurá! Zítra k ní zajdu na kafe. Dáme si sraz, abychom si popovídaly,“ plánuje Škábová s úlevou. „Dobré zprávy jsou, že to není neurologického původu, toho jsme se obávali nejvíc. Ona má s očima problém, je to její ochablý smysl. Na oku, které je její problémové, má o dioptrii menší dioptrii, než má mít. Je to pro ni citlivá věc. Trošičku oči zanedbala. Pohoda, blbě vidím, neřeším… Doktoři jí nařídili klid. Kristýna nechtěla uposlechnout, byl to boj, ale bylo nutné. S panem doktorem Dostálem jsme zasáhli a připoutali jsme ji k lůžku.“

Horská e během týdne podrobí lékařským testům, čeká ji krátká dovolená a pak už se začne připravovat na zimní sezonu. Jejím vrcholem netradičně bude mistrovství světa v dlouhém bazénu, které se už v únoru koná v Dauhá.

Letošní šampionát v plaveckých sportech ve Fukuoce začíná už v pátek soutěžemi v synchronizovaném plavání. V bazénu se závodí od 23. července za účasti čtyř českých plavců – Barbory Seemanové, Simony Kubové, Tomáše Franty a Daniela Gracíka. Do Japonska nepoletí nadějný znakař Miroslav Knedla, který minulý týden získal dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy juniorů v Bělehradě.

„Po dohodě s trenérem a oddílem jsme se rozhodli, že se bude soustředit na mistrovství Evropy juniorů, kde získal dva tituly, to je úžasné,“ vysvětlila Škábová. „Jako kontrolní závod se zúčastní i mistrovství Evropy do 23 let a na přelomu srpna a září ho čeká mistrovství světa juniorů.“

Česko posílá do Fukuoky taky synchronizované plavkyně Karolínu Kluskovou a Anetu Mrázkovou a dálkové plavce Alenu Benešovou, Lenku Štěrbovou, Martina Straku a Ondřeje Zacha.