Setinu od finále! Seemanové utekl boj o medaile, ale splnila limit pro OH

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech Mistrovství světa v plaveckých sportech ve Fukuoce: Bazénové plavání - finále: Muži: 200 m v. zp.: 1. Richards (Brit.) 1:44,30, 2. Dean (oba Brit.) 1:44,32, 3. Hwang Son-u (Korea) 1:44,42, 4. Popovici (Rum.) 1:44,90, 5. Hobson (USA) 1:45,09, 6. I Ho-čun (Korea) 1:46,04. 100 m znak: 1. Murphy (USA) 52,22, 2. Ceccon (It.) 52,27, 3. Armstrong (USA) 52,58, 4. Sü Ťia-jü (Čína) 52,64, 5. Ndoye-Brouard (Fr.) 52,84, 6. Masiuk (Pol.) 52,92, ...v rozplavbách 24. Franta (ČR) 54,50. Ženy: 1500 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 15:26,27, 2. Quadarellaová (It.) 15:43,31, 3. Li Ping-ťie (Čína) 15?45,71, 4. Kirpichnikovová (Fr.) 15:48,53, 5. Pallisterová (Austr.) 15:49,17, 6. Goseová (Něm.) 15:54,58. 100 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 57,53, 2. Smithová 57,78, 3. Berkoffová (obě USA) 58,25, 4. Masseová 59,09, 5. Wilmová (obě Kan.) 59,31, 6. Mahieuová (Fr.) 59,72, ...v semifinále 14. Kubová (ČR) 1:00,43. 100 m prsa: 1. Meilutyteová (Lit.) 1:04,62, 2. Schoemakerová (JAR) 1:05,84, 3. Jacobyová 1:05,94, 4. Kingová (obě USA) 1:06,02, 5. McSharryová (Ir.) 1:06,07, 6. Jefimovová (Est.) 1:06,36. Semifinále s českou účastí: Ženy: 200 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 1:54,04, ...9. Seemanová (ČR) 1:56,50 - nepostoupila do finále.