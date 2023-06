Comeback Seemanové: Filipíny, drony i mentální kouč Hingisové

Barbora Seemanová je po ztraceném roce zpátky ve hře • FOTO: Profimedia.cz Vydala se z Česka do světa. Plavkyně Barbora Seemanová zatím ve své nové části kariéry nechává zapomenout na loňský traumatický a bolavý rok. V mezinárodní skupině švýcarského kouče Luky Gabrila drží fit, tráví hodiny u videa u záběrů z dronů. Na rozdíl od Česka může do padesátimetrového bazénu kdykoli chce. A myšlenky jí vede mentální kouč, který kdysi spolupracoval s Martinou Hingisovou. Jak vypadá nový svět Barbory Seemanové?

ZASE RYCHLÉ ČASY Rozlet kariéry Barbory Seemanové s památným šestým místem z olympijského finále kraulařské dvoustovky v Tokiu a dvěma medailemi z ME téměř na rok pozastavily zdravotní problémy. Už v zimě se ale blýskla pátým místem v národním rekordu na MS v krátkém bazénu v Melbourne. A v posledních týdnech se s gustem vrátila i do dlouhého bazénu. V Šamoríně splnila časem 1:57,73 minuty limit na mistrovství světa ve Fukuoce. O víkendu zlehka vyhrála pět disciplín na mítinku Czech Open. „Byla jsem ve svém živlu,“ usmívala se. Barbora Seemanová je po ztraceném roce zpátky ve hře • Foto Profimedia.cz

NÁVRAT ZDRAVÍ Loni na podzim měla Seemanová za sebou ztracený rok. Nejdřív jí postihl zánět pohrudnice, kvůli bolestem dokonce spadla ze schodů a zlomila si žebra. Dlouho doháněla manko a pak zase odpadla kvůli borelióze. I proto změnila prostředí a vydala se za švýcarským koučem Gabrilem. A po necelém roce spolupráce zdraví drží. „Je to super, klepu všude. Já jsem dlouhou dobu nezažila pocit z tréninku, že jste unavený, že fakt nemůžete, jste namožený. Vždycky mě zastavilo nějaké zranění. Je super cítit bolest v trénincích, laktáty mi lítají do nesmírných hodnot, to je dobré znamení,“ pochvaluje si Seemanová. Plavkyně Barbora Seemanová na tiskové konferenci • Foto ČTK / Šimánek Vít

DLOUHÝ BAZÉN Na první dobrou to zní jako jasná věc. Kde jinde by měla trénovat nejlepší česká plavkyně, než v padesátimetrovém bazénu, na kterém se závodí na olympiádě i letním mistrovství světa? V Česku je ale dlouhých bazénů málo, staré se rozpadají a místo nových se častěji staví zábavní aqua parky. Seemanová do předminulého podzimu měla svou základnu v temné pětadvacítce na Strahově. „Teď trénuju na dlouhém bazénu devadesát procent času,“ říká Seemanová, která za tréninkovými podmínkami téměř neustále jezdí po světě a oblíbila si například Filipíny. „Do minulého roku jsem trénovala na dlouhém bazénu jen asi dva, tři tréninky týdně. Někdo říká, že to není rozdíl. Ale myslím, že když se člověk soustředí na olympijskou sezonu, měl by trénovat na dlouhém bazénu.“ Trénink Barbory Seemanové v Podolí • Foto Michal Beránek / Sport