Naděje z bazénu: dva teenageři jsou ve finále ME. Navíc mají národní rekord

Dva super talenty českého plavání o sobě daly vědět hned v první den ME v krátkém bazénu v rumunském Otopeni. Devatenáctiletý Daniel Gracík a osmnáctiletý Miroslav Knedla postoupili do středečního finále. Oba si ho zasloužili národním rekordem, Gracík zaplaval na 100 metrů motýlek čas 50,02 sekundy, Knedla výkonem 23,26 na 50 metrů znak vyrovnal výkon Tomáše Franty.

Jsou to nejvýraznější osobnosti rostoucí nové vlny českého plavání. Oba už se ve svých kategoriích prosadili na globální úrovni. A oba teď čeká jejich první velké finále.

Danielu Gracíkovi je devatenáct, je expert na sprinterské tratě motýlkem. A už vloni bral dvě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa v Limě. V Otopeni šokoval třetím nejlepším časem v semifinále na sto metrů motýlek, kde o masivních 42 setin překonal rok starý národní rekord Jana Šefla.

„Vím, že jsem sem přijel se skvělou formou. Cítím, že mám obrovskou rychlost, obrovský cit pro vodu. Nicméně detaily, jako jsou nájezdy na obrátky, lepší výjezdy, tam pořád schází. Je pořád co zlepšovat. Co se týče času, jsem nesmírně spokojený,“ hodnotil Gracík.

Gracík před rokem stál na galavečeru Sportovec roku, aby přebral cenu pro nejlepšího juniora. A po vyhlášení zažil tiskovku s Ester Ledeckou či Jarmilou Kratochvílovou.

„On je hrozně mladej, jeho všechno čeká. Jen bych mu chtěla říct, že někdy to nejde, jak si to všichni představují. Já se těším, že za pár let budeš někde hodně dobře plavat a někdy si možná vzpomeneš na moje slova, že to není jednoduché,“ radila mu tehdy světová rekordmanka v běhu na 800 metrů.

Gracík ale jde správnou cestou. Spolu s Barborou Seemanovou se tuží v silné mezinárodní skupině pod dohledem švýcarského experta Luky Gabrila, letos už si zaplaval na mistrovství světa dospělých ve Fukuoce. A teď je ve svém prvním dospělém finále.

Fantastickou sezonu má i osmnáctiletý znakař Miroslav Knedla, který se letos soustředil na mládežnické šampionáty a těžil z nich medaile. Z mistrovství Evropy juniorů v Bělehradě, mistrovství Evropy do 23 let v Dublinu a juniorského MS v Netanji přivezl pět medailí. Nejvíc zvoní ta zlatá ze znakařské padesátky z juniorského mistrovství světa, což dokázal jako druhý Čech po Janu Čejkovi. Knedla v dlouhém bazénu na znakové padesátce i stovce zlomil národní rekordy a na stovce se dokonce nominoval na olympijské hry do Paříže.

Do Otopeni přijel na svou první velkou akci mezi dospělými, ráno si hned zlepšil osobní rekord časem 23,55, v semifinále se posunul skoro o tři desetiny a postoupil sedmým nejlepším časem, přičemž vyrovnal národní rekord.

„Chtěli jsme to samozřejmě s trenérem na tajno zaplavat a vyrovnání je taky úspěch. Finále je úplná bomba! Budu se samozřejmě snažit ten čas ještě zlepšit,“ slíbil Knedla.

O finále usilovaly také Barbora Janíčková s Kristýnou Horskou. Janíčkové scházela k postupu na kraulové padesátce jedna desetina sekundy, když zaplavala čas 24,23, který znamenal 10. místo. O něco dál měla k postupu Horská na 100 metrů prsa, což pro ni byla zkouška pro dvoustovku. Zlepšila si osobní rekord o 34 setin sekundy na 1:06,13 a obsadila celkové 13. místo.