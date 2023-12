Seemanová porazila hvězdu, čeká boj o medaile: Vše směřuje k olympiádě

Je tohle životní forma? Na začátku možná nejdůležitějších měsíců kariéry se jí Barbora Seemanová určitě blíží.

Těsně před začátkem své mise na mistrovství Evropy v krátkém bazénu o tom přesvědčila na mítinku v Rotterdamu, kde se ve své nejoblíbenější disciplíně dostala na dosah svého nejlepšího výkonu na kraulařské dvoustovce v dlouhém bazénu. Oproti finále olympiády v Tokiu zůstala časem 1:55,59 zpět o pouhých čtrnáct setin sekundy. V doprovodné disciplíně na 100 metrů motýlek pak výkonem 57,75 sekundy o necelých osm desetin vylepšila národní rekord.

„Byla bych ráda, kdyby podobné časy byly mým standardem, od kterého bych se měla potom odrazit a čas zlepšovat,” hodnotila Seemanová. „Dvoustovka v Rotterdamu se mi jela skvěle. Je to vlastně fajn zakončení sezony v dlouhém bazénu. Teď už mě čeká jen ta příjemnější část a to je pětadvacetimetrový bazén.“

V Rotterdamu se Seemanová střetla se svou hlavní kontinentální rivalkou. Před dvěma lety se nástup její éry křísnul se vzepětím Nizozemky Marrit Steenbergenové. Seemanová na jaře 2021 na dvoustovce kraulem vyhrála mistrovství Evropy v dlouhém bazénu, ale od té doby vládne Nizozemka, někdejší zázračná dívka světového plavání, která své první evropské medaile získala v šestnácti letech, kdy taky závodila na OH v Riu de Janeiro.

Steenbergenová převzala vládu v prosinci 2021 na ME v krátkém bazénu v Kazani, kdy Seemanovou na dvoustovce porazila. Vloni přivezla z ME v dlouhém bazénu v Římě hned čtyři zlaté, jednou stříbrnou a dvě bronzové medaile. Na letošním MS ve Fukuoce pak získala bronz na kraulařské stovce. V Rotterdamu Steenbergenová suverénně vyhrála kraulařskou stovku, na dvounásobné trati ale diktovala tempo Seemanová.

„Jsem ráda, že ten čas, který jsem plavala v Budapešti i tady, mi nastavuje novou normu, kterou bych chtěla plavat po celý rok,” pokračuje Seemanová, která se o dvě desetiny zlepšila proti říjnovému závodu Světového poháru v Budapešti, kde prohrála jen s olympijskou šampionkou Siobhan Haugheyovou z Hongkongu.

Elitní plavci během podzimní sezony nezvykle střídali závody v krátkém i dlouhém bazénu. V Otopeni sice právě začíná ME na pětadvacítce, už v únoru ale čeká světový šampionát v dlouhém bazénu v Dauhá. Ten je v programu zároveň jako vrcholný test před letní olympiádou v Paříži.

„Určitě to není tak, že by to dělalo neplechu. Cílem je mít vrchol na dlouhém bazéně, všechno to směřuje k olympiádě,“ vysvětluje Seemanová. „Mám v sobě zdravou naštvanost, kterou si šetřím do Dauhá. Teď se už těším na mistrovství Evropy. V Rumunsku bych se chtěla posunout k osobnímu maximu, nebo ho překonat. Bude to odrazový můstek do olympijské sezony.“

V Otopeni má Seemanová největší šance na kraulařské dvoustovce, kde bude v nedělním finále v současné formě favoritkou na zlato, zvlášť při neúčasti Steenbergenové, která šampionát vynechává. S nejlepším kvalifikačním časem je na startovní listině i v závodě na 400 metrů volným způsobem. Představí se i na stovce kraulem a motýlkem a čeká ji start v polohové štafetě.

MOŽNÁ FINÁLE SEEMANOVÉ NA ME

Pátek - 100 metrů kraul

Sobota - 100 metrů motýlek

Neděle - 200 a 400 metrů kraul

ME V KRÁTKÉM BAZÉNU V OTOPENI

Termín: 5. – 10. prosince

Česká nominace: Kristýna Horská (100 a 200 m prsa), Barbora Janíčková (50, 100 a 200 m volný způsob), Daryna Nabojčenko (50 m motýlek, 50 m volný způsob), Barbora Seemanová (100, 200 a 400 m volný způsob, 100 m motýlek), Ondřej Gemov (200 m motýlek, 400 a 800 m volný způsob), Daniel Gracík (50 a 100 m motýlek), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak, 100 m polohový závod), Vojtěch Netrh (50, 100 a 200 m prsa), Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa)

Štafety - 4 x 50 polohový závod ženy: Janíčková, Horská, Nabojčenko, Seemanová, 4 x 50 polohový závod mix: Knedla, Netrh, Nabojčenko, Janíčková