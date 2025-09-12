Dopingové hry chytily velkou rybu: účast přislíbil i mistr světa, Británie se bouří
Slyšeli jste už o pojmu Enhanced Games? Za takzvanými „Vylepšenými“ hrami stojí primárně australský podnikatel Aron D’Souza, který k sobě přilákal další investory. Jde o sportovní klání těch, kteří bez bázně a strachu z odhalení mohou užívat dopingové látky. Bizár, řeknete si? První Enhanced Games se ale uskuteční už v roce 2026. A svou účast potvrdil olympijský medailista a dvojnásobný mistr světa v plavání Benjamin Proud. Velká Británie se proto bouří.
To oznámení vydal třicetiletý rodák z Londýna ve středu. Okamžitě proti sobě poštval veřejnost i špičky plaveckých sportů na Ostrovech. Šéfové UK Sport, vládní agentury, která pumpuje finanční prostředky z loterií do olympijského a paralympijského sportu v Británii, okamžitě Proudovi pohrozila. Pokud se skutečně hodlá Enhanced Games zúčastnit, zastaví mu jakoukoliv finanční podporu.
„UK Sport co nejdůrazněji odsuzuje vše, za čím projekt Enhanced Games stojí. Věříme, že to ohrožuje zdraví a blaho sportovců, podkopává důvěru fanoušků a je to naprostý opak naší filozofie férového vítězství. Jsme neuvěřitelně zklamáni, že by jakýkoli britský sportovec v jednom z našich olympijských nebo paralympijských programů takovou událost podporoval,“ uvádí se v oficiálním prohlášení UK Sport.
Ono by ale ani tak nešlo o gesto těch, kteří rozdělují peníze britským sportovcům. Antidopingová pravidla musí dodržovat totiž každý sportovec ve Velké Británii, aby mohl dosáhnout na zmíněné finanční prostředky.
O peníze tady ale v první instanci výjimečně nejde. Problémem je podstata fair play, která se poměrně logicky v dopingovém víru vytrácí. Proud přitom není žádným ořezávátkem. Loni v Paříži získal olympijské stříbro v závodě na 50 metrů volným stylem. Zároveň je také dvojnásobným mistrem světa. V roce 2022 ve stejné disciplíně jako v Paříži, o pět let dříve bral zlato v Budapešti na 50 metrů motýlek.
Plavecký sprinter má k Enhanced Games zajímavý postoj, který obhajoval dokonce v BBC. „Myslím, že to otevírá potenciální cestu k excelenci velmi odlišným způsobem. Když mluvím za sebe, myslím si realisticky, že jsem dosáhl všeho, čeho jsem mohl, a teď mi Enhanced Games dávají novou příležitost. Rozhodně si nemyslím, že to podkopává čistý sport. Opravdu respektuji sport, jehož jsem součástí, a nikdy bych se nevzdal vědomí, že jsem udělal něco, co není v pravidlech,“ prohlásil Proud.
Za plavce se nepostavil ani národní řídící orgán vodních sportů v Británii Aquastics GB. Ten rovněž odsoudil Proudovo rozhodnutí. A World Aquastics začala řešit podobné výstřelky radikálně. Vydala zákazy činnosti sportovcům, kteří se rozhodli Enhanced Games zúčastnit.
Kdo se dál zúčastní?
První ročník této kratochvíle zbohatlíků se bude konat v květnu 2026 v Las Vegas. Soupeřit se zatím má jen ve třech sportovních odvětvích, kterými jsou kromě plavání ještě atletika a vzpírání.
Kromě otce celé myšlenky D’Souzy za projektem stojí řada dalších investorů. Má být mezi nimi například spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel. Mezi těmi, kteří projekt podporují, se skloňuje i jméno nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa Jr, jak informal britský Daily Mail.
D’Souzovi se daří získávat takové prostředky, aby sportovci mohli bojovat o štědré odměny a zapomněli na pohrdání za branami Enhanced Games. Údajně má jít o celkovou dotaci v řádech milionů dolarů, přičemž sportovci by měli soutěžit v jednotlivých disciplínách o odměnu až do výše 500 tisíc dolarů (více než 10 milionů korun).
Je tohle už částka, za kterou byste pošpinili svou kariéru? Kromě Prouda má projekt už přislíbené další dušičky zejména z řad plavců. Plavky z hřebíků už kvůli akci sundal mistr světa a olympijský medailista na 100 metrů volným stylem James Magnussen z Austrálie. Netají se tím, že právě peníze z Enhanced Games jsou pro něj velkou motivací.
Účast přislíbili už také americká plavkyně a dvojnásobná mistryně světa s americkými štafetami Megan Romanová či Ukrajinec Andrij Govorov, jehož největším úspěchem je bronz z MS 2017 na 50 metrů motýlek. Do sítí „vylepšených“ her se taky nechá pravděpodobně chytit Bulhar Josif Miladinov, vicemistr Evropy 2020 na 100 metrů motýlek.
Zatímco ostatním plavcům v našem výčtu je přes třicet, Miladinov je v tomto ohledu unikát. Je mu teprve 22 let, takže riskuje zbytek kariéry. Zbylí plavci už přece jen kariéru mají za sebou, v případě některých se dokonce do bazénů vracejí, takže už toho kromě dobré pověsti tolik neriskují. Viz Magnussen.