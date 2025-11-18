A kde je Davidovich? Jak španělskému kapitánovi vybuchla aféra do tváře
PŘÍMO Z BOLONI | Nálada jako den a noc panovala dva dny před startem daviscupového čtvrtfinále v šatnách Česka a Španělska. David Ferrer, kapitán velmoci z Pyrenejského poloostrova, seděl v úterním odpoledni na tiskové konferenci a po jeho hladce oholené tváři nepřeběhl jediný úsměv. „Všichni jsme smutní za Carlose,“ litoval drsného osudu Alcaraze.
Ten v neděli večer dohrával finále Turnaje mistrů v nedalekém Turíně již s obvázaným pravým stehnem, na němž si poranil hamstring. Po utkání podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, které odhalilo otok v problémové partii a v pondělí večer padlo definitivní rozhodnutí o jeho startu v Boloni. „Byl by moc riskantní,“ zakroutil hlavou skleslý španělský kapitán Ferrer.
Sám měl o důvod víc k nepohodě, jelikož mu do tváře vybuchl granát, s kterým si sám pohrával. Do týmu pro Final 8 totiž nepovolal světovou čtrnáctku Alejandra Davidoviche, což byla reakce na to, že se mu letos šestadvacetiletý rodák z Málagy již dvakrát z nominace na zápasy proti Dánsku a Švýcarsku omluvil.
Jenže když ani nedostal pozvánku na finále, začala aféra ve španělských médiích bouřlivě žít. „Jsem na svém nejlepším žebříčkovém postavení a druhý mezi Španěly. Se vším respektem ke svým krajanům si myslím, že si zasloužím být mezi čtyřmi nominovanými hráči,“ kritizoval temperamentní Davidovich v otevřeném rozhovoru pro deník Marca. „Už se k tomu nebudu vyjadřovat,“ opáčil Ferrer roztrpčeně.
Jíž dřív ale vysvětloval, že Davidoviche nepozval, neboť se bál, že znovu na poslední chvíli odmítne. Nyní se mu přísný přístup k jedné z opor zle vymstil, byť není jisté, co by Davidovich v Davis Cupu předvedl. Má v něm silně zápornou bilanci 1:5.
Buď jak buď, Španělé půjdou na Čechy bez svých dvou nejlepších tenistů a s jedničkou, která v Davis Cupu ještě nevyhrála jediný singlový zápas. Bude jí Jaume Munar, osmadvacetiletý borec z 36. místa žebříčku, s nímž má český lídr Jiří Lehečka pozitivní bilanci 2:0.