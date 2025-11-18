Švédský pracant se vyšplhal v lídra. Kings s ním podepsali na osm let, nahradí Kopitara?

Předplatné

Švédský útočník Adrian Kempe podepsal s LA Kings novou osmiletou smlouvu
Daniel Fekets
NHL
Pojistili si velké jméno. Vedení Kings podškráblo novou smlouvu se Švédem Adrianem Kempem, který by tak měl na západním pobřeží USA zůstat až do roku 2034. Klíčový útočník vytvoří v následujících sezonách vedle Kevina Fialy hlavní osu týmu. „Ani jsem o tom moc nepřemýšlel. Soustředil jsem se jen na hraní, ale když dostanete telefonát, že Kings souhlasili, samozřejmě jste nadšený a velmi šťastný,“ neskrýval Kempe.

Devětadvacetiletý odchovanec švédského Kramfors-Alliansen zatím NHL jinde nehrál. Černobílý dres Los Angeles poprvé oblékl při draftu 2014, kdy na něj vedení Kings ukázalo z 29. místa. Nejslavnější ligu světa si poprvé zahrál v sezoně 2016/17, nyní v ní kroutí desátý rok.

Hierarchií mužstva se postupně vydrápal do pozice nepostradatelného. Před dvěma lety vůbec poprvé v kariéře atakoval bilanci jednoho kanadského bodu na utkání, přičemž podobná čísla si drží doteď. V tomto ročníku stihl ve dvaceti odehraných zápasech nasbírat devatenáct kanadských bodů.

Generální manažer Ken Holland nedopustil, aby Kempe po sezoně odešel jinam, a proto s ním podepsal kontrakt až do sezony 2033/34. Švédský útočník si platově výrazně polepší, z dosavadní roční gáže 5,5 milionu dolarů se vyšplhá na téměř dvojnásobek. S platem 10,625 milionu dolarů se stane od příští sezony druhým nejštědřeji honorovaným hráčem Kings.

„Jsme nadšení, že Adrian podepsal smlouvu na dalších osm sezon. Je to elitní hráč, který se vypracoval v jednoho z nejdynamičtějších oboustranných útočníků v lize. Růst od jeho příchodu do organizace Kings byl obrovský, Adrianova přítomnost v roli hráče i vůdce je pro tým nesmírně cenná,“ uvedl Holland.

„Máme z toho opravdu radost, je tady už dlouho. Řekl bych, že jsou všichni spokojeni. On dostane své peníze a my dostáváme kvalitního hráče,“ usmíval se kouč Jim Hiller.

Jedna z posledních šancí na úspěch?

„Myslím si, že je to férová dohoda pro tým i pro mě. To je přesně ten bod, kterého se při jednání snažíte dosáhnout,“ líčil Kempe. „Vedení samozřejmě bude chtít i v budoucnu přivádět další hráče. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet i z pohledu rostoucího platového stropu. Nicméně si myslím, že teď jsme v dobré pozici, momentálně se soustředíme na tuto sezonu.“

Ve vyrovnané tabulce Pacifické divize jsou Kings druzí s jednobodovou ztrátou na Anaheim. Rádi by znovu postoupili do play off, kde už čtyřikrát v řadě vypadli v prvním kole s Edmontonem. Co když teď mají jednu z posledních šancí na výraznější úspěch? Po sezoně se totiž rozloučí jejich dlouholetý kapitán Anže Kopitar.

Jeho roli by mohl postupem času převzít právě Kempe, jenž je v historických statistikách Los Angeles čtrnáctým nejproduktivnějším hráčem organizace. Už zanedlouho může atakovat elitní desítku, Kanaďané Mike Murphy, Charlie Simmer a Jim Fox daleko nejsou.

Dalším cílem budou pro Kempeho únorové olympijské hry, kam byl už s předstihem nominován spolu s obránci Rasmusem Dahlinem, Victorem Hedmanem a útočníky Gabrielem Landeskogem, Williamem Nylanderem a Lucasem Raymondem.

Nejlépe placení hráči Los Angeles od sezony 2026/27
HráčPlatKonec smlouvy
Drew Doughty (obránce)11 mil. dolarů2027
Adrian Kempe (útočník)10,625 mil. dolarů2034
Kevin Fiala (útočník)7,875 mil. dolarů2029
Quinton Byfield (útočník)6,25 mil. dolarů2029
Phillip Danault (útočník)5,5 mil. dolarů2027
Darcy Kuemper (brankář)5,25 mil. dolarů2027
Cody Ceci (obránce)4,5 mil. dolarů2029

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils18851461:5227
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston21840969:6924
5Detroit19831758:6023
6Montreal19553663:6623
7Rangers20732851:4922
8Columbus19642760:6022
9Islanders19732761:6222
9Ottawa19634664:6522
11Flyers18453651:5121
12Florida19911858:5921
13Washington19812853:4920
14Tampa18722754:5520
15Toronto19622967:7218
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Anaheim19841670:6025
    4Kings20644656:5724
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Utah19732760:5822
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12Vancouver215421067:7720
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

