Švédský pracant se vyšplhal v lídra. Kings s ním podepsali na osm let, nahradí Kopitara?
Pojistili si velké jméno. Vedení Kings podškráblo novou smlouvu se Švédem Adrianem Kempem, který by tak měl na západním pobřeží USA zůstat až do roku 2034. Klíčový útočník vytvoří v následujících sezonách vedle Kevina Fialy hlavní osu týmu. „Ani jsem o tom moc nepřemýšlel. Soustředil jsem se jen na hraní, ale když dostanete telefonát, že Kings souhlasili, samozřejmě jste nadšený a velmi šťastný,“ neskrýval Kempe.
Devětadvacetiletý odchovanec švédského Kramfors-Alliansen zatím NHL jinde nehrál. Černobílý dres Los Angeles poprvé oblékl při draftu 2014, kdy na něj vedení Kings ukázalo z 29. místa. Nejslavnější ligu světa si poprvé zahrál v sezoně 2016/17, nyní v ní kroutí desátý rok.
Hierarchií mužstva se postupně vydrápal do pozice nepostradatelného. Před dvěma lety vůbec poprvé v kariéře atakoval bilanci jednoho kanadského bodu na utkání, přičemž podobná čísla si drží doteď. V tomto ročníku stihl ve dvaceti odehraných zápasech nasbírat devatenáct kanadských bodů.
Generální manažer Ken Holland nedopustil, aby Kempe po sezoně odešel jinam, a proto s ním podepsal kontrakt až do sezony 2033/34. Švédský útočník si platově výrazně polepší, z dosavadní roční gáže 5,5 milionu dolarů se vyšplhá na téměř dvojnásobek. S platem 10,625 milionu dolarů se stane od příští sezony druhým nejštědřeji honorovaným hráčem Kings.
„Jsme nadšení, že Adrian podepsal smlouvu na dalších osm sezon. Je to elitní hráč, který se vypracoval v jednoho z nejdynamičtějších oboustranných útočníků v lize. Růst od jeho příchodu do organizace Kings byl obrovský, Adrianova přítomnost v roli hráče i vůdce je pro tým nesmírně cenná,“ uvedl Holland.
„Máme z toho opravdu radost, je tady už dlouho. Řekl bych, že jsou všichni spokojeni. On dostane své peníze a my dostáváme kvalitního hráče,“ usmíval se kouč Jim Hiller.
Jedna z posledních šancí na úspěch?
„Myslím si, že je to férová dohoda pro tým i pro mě. To je přesně ten bod, kterého se při jednání snažíte dosáhnout,“ líčil Kempe. „Vedení samozřejmě bude chtít i v budoucnu přivádět další hráče. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet i z pohledu rostoucího platového stropu. Nicméně si myslím, že teď jsme v dobré pozici, momentálně se soustředíme na tuto sezonu.“
Ve vyrovnané tabulce Pacifické divize jsou Kings druzí s jednobodovou ztrátou na Anaheim. Rádi by znovu postoupili do play off, kde už čtyřikrát v řadě vypadli v prvním kole s Edmontonem. Co když teď mají jednu z posledních šancí na výraznější úspěch? Po sezoně se totiž rozloučí jejich dlouholetý kapitán Anže Kopitar.
Jeho roli by mohl postupem času převzít právě Kempe, jenž je v historických statistikách Los Angeles čtrnáctým nejproduktivnějším hráčem organizace. Už zanedlouho může atakovat elitní desítku, Kanaďané Mike Murphy, Charlie Simmer a Jim Fox daleko nejsou.
Dalším cílem budou pro Kempeho únorové olympijské hry, kam byl už s předstihem nominován spolu s obránci Rasmusem Dahlinem, Victorem Hedmanem a útočníky Gabrielem Landeskogem, Williamem Nylanderem a Lucasem Raymondem.
|Nejlépe placení hráči Los Angeles od sezony 2026/27
|Hráč
|Plat
|Konec smlouvy
|Drew Doughty (obránce)
|11 mil. dolarů
|2027
|Adrian Kempe (útočník)
|10,625 mil. dolarů
|2034
|Kevin Fiala (útočník)
|7,875 mil. dolarů
|2029
|Quinton Byfield (útočník)
|6,25 mil. dolarů
|2029
|Phillip Danault (útočník)
|5,5 mil. dolarů
|2027
|Darcy Kuemper (brankář)
|5,25 mil. dolarů
|2027
|Cody Ceci (obránce)
|4,5 mil. dolarů
|2029
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|9
|4
|1
|5
|70:54
|27
|2
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|3
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|4
Boston
|21
|8
|4
|0
|9
|69:69
|24
|5
Detroit
|19
|8
|3
|1
|7
|58:60
|23
|6
Montreal
|19
|5
|5
|3
|6
|63:66
|23
|7
Rangers
|20
|7
|3
|2
|8
|51:49
|22
|8
Columbus
|19
|6
|4
|2
|7
|60:60
|22
|9
Islanders
|19
|7
|3
|2
|7
|61:62
|22
|9
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|11
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|12
Florida
|19
|9
|1
|1
|8
|58:59
|21
|13
Washington
|19
|8
|1
|2
|8
|53:49
|20
|14
Tampa
|18
|7
|2
|2
|7
|54:55
|20
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|19
|5
|2
|4
|8
|56:65
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Anaheim
|19
|8
|4
|1
|6
|70:60
|25
|4
Kings
|20
|6
|4
|4
|6
|56:57
|24
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Vegas
|18
|7
|1
|6
|4
|57:53
|22
|9
Utah
|19
|7
|3
|2
|7
|60:58
|22
|10
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|11
Edmonton
|21
|4
|5
|4
|8
|63:75
|22
|12
Vancouver
|21
|5
|4
|2
|10
|67:77
|20
|13
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|14
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13