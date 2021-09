Pětkrát zlatý Synek: boje s rivalem Drysdalem a bolest před pátým titulem

Připomeňte si všech pět titulů Ondřeje Synka • FOTO: koláž iSport.cz Svému řemeslu zlatníka se nikdy nevěnoval, místo toho veslař Ondřej Synek sbíral zlaté medaile na světových šampionátech. Jimi ozdobil svou legendární kariéru. S pěti tituly se v historických tabulkách vyrovnal Peteru-Michaelovi Kolbemu a Mahé Drysdaleovi. Připomeňte si jeho velká vítězství.

KARAPIRO 2010 Historický titul pro české veslování. Synek ho svému životnímu soupeři Mahé Drysdaleovi vyrval na jeho domácím jezeře Karapiro, dominantním výkonem ho porazil o dvě sekundy. Krátce po návrat domů se mu navíc narodila dcera Alice. „Tam jsem vyhrál úplně poprvé, to jsem trochu překvapil i sám sebe, i když sezona předtím tomu nasvědčovala. Čekalo se ode mě, že bych mohl vyhrát. Myslím, že to byla asi ta nejtěžší zlatá medaile. Vyhrát poprvé, úspěch se oddělí od, v uvozovkách, menšího úspěchu. Novozélanďan byl doma, ten tlak na něj byl velký. Myslím si, že ho to trochu semlelo.“ První triumf Ondřeje Synka v Karapiru • Foto Profimedia.cz

ČCHUNGDŽU 2013 Na MS do Koreje jel poprvé jako jasný favorit, Drysdale byl v odpočinkové sezoně z formy. A s tlakem si poradil jako zkušený šampion. V Asii sice kvůli vedru a nepříliš dobré stravě zhubnul tři kila, v závodě ale rychle zlomil odpor nebezpečného Němce Marcela Hackera a jasně kraloval. „Jak říkal můj trenér, jediným soupeřem jsem si mohl být sám sobě. Natrénováno jsem měl dobře.“ Do Koreje jel Synek jako favorit a s tlakem si poradil výborně • Foto Profimedia.cz

AMSTERDAM 2014 Na kanálu Bosbaan se utkali dva rivalové v nejlepší formě. Drysdale během sezony Synka dvakrát porazil, ve finále MS v závěru znovu zaútočil, soupeř byl ale tentokrát připraven. Dva možná nejlepší veslaři historie svedli další památný souboj, oba v plné síle, oba do posledních chvil. „Drysdale byl v plné síle, jeli jsme spolu do finiše. Vyhrál jsem o osm desetin. Bylo to o tom zvládnout to, nebo umřít. Dobře jsem se připravil, psychicky i fyzicky. Měl jsem dobře natrénováno.“ Mahe Drydale (vpravo) musel před Synkem opět smeknout • Foto Profimedia.cz

AIGUBELETTE 2015 Památná bitva číslo 2. Oba šampioni byli znovu v plné formě, Drysdale měl další šanci na šestý titul, jímž by překonal rekord Němce Petera-Michaela Kolbeho. Na francouzském jezeře šli oba na krev, Synek vyhrál o 34 setin a doručil zlatý hattrick. „Drysdale útočil na šestý titul a byl by z něj historický veslař. Porazil jsem ho o tři desetiny. S rokem 2014 to bylo podobné tituly. Vždycky se mi nedařilo Drysdalea předjet na Světových závodech a předjel jsem ho až na hlavním závodě.“ Zlatý hattrick ve Francii pro Ondřeje Synka • Foto Profimedia.cz