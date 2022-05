Synkova exhibiční rozlučka: Rok pauzy? Pojedu s panděrem. Pozval i Drysdalea

Legendární skifař Ondřej Synek si ještě jednou sedne do závodního skifu. Při zářijovém světovém šampionátu v Račicích se přímo v lodi rozloučí s kariérou při exhibičním závodě, do něhož pozval pět svých velkých soupeřů i kamarádů. Mezi vyvolenými je i jeho životní rival Mahé Drysdale z Nového Zélandu.

Už skoro rok neseděl Ondřej Synek ve skifu, blíží se ale návrat. S přibližně patnácti kily navíc oproti své závodní váze se začne znovu dostávat do formy a v sobotu 24. září ho v Račicích čeká exhibiční závod na 500 metrů.

Pozvánku dostala velká jména světového skifu, s nimiž Synek během kariéry zápolil. Kdo je na seznamu? Dvojnásobní olympijští šampioni Mahé Drysdale z Nového Zélandu a Olaf Tufte z Norska. Bronzový olympijský medailista z Londýna, Brit Alan Campbell. Švéd Lassi Karonen, který byl v Londýně čtvrtý. A Slovinec Iztok Čop, olympijský šampion ze Sydney na dvojskifu a pozdější světový šampion na skifu.

„Vymyslel to organizační výbor mistrovství světa. Že když v Račicích nezávodím jako závodník, že bych tam mohl jet takovouhle exhibici jako rozlučku s kariérou,“ vysvětlil Synek. „Mně se to ze začátku úplně nepozdávalo, dneska když jsem četl nadšení kluků, které jsem pozval, tak se mi to začíná líbit. Těším se na to.“

Synek už všem vybraným soupeřům poslal pozvánky, od Campbella, Karonena i Čopa už má potvrzenou účast.

Mistr světa a olympijský medailista Ondřej Synek se loni v září rozloučil s kariérou Video se připravuje ...

„Olaf asi přijede až v den závodu. Mahé šel asi spát, posílal jsem mu to ráno. Uvidíme, jak se vyjádří,“ řekl Synek.

Pětinásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista ukončil kariéru vloni poté, co nejdřív nevyšel pokus na dvojskifu s Jakubem Podrazilem. Následně se rozhodl na olympiádě v Tokiu nestartovat ani na skifu a ukončil kariéru. Na letošním světovém šampionátu v Račicích tak už bude ve své nové funkci svazového sportovního ředitele.

„Mrzí mě to, tak trochu jsem plánoval, že bych to zkusil vydržet. Ale ten konec kariéry byl takový, jaký byl, opravdu jsem nemohl. Doufám, že si trošku zazávodím takhle během exhibice,“ uvedl Synek. „V lodi jsem rok neseděl, asi bych chtěl začít příští týden, jestli jsem to nezapomněl. Mám velký náskok. Dneska mi psal Alan Campbell, že v lodi neseděl šest let, ten má víc co dohánět.“

Společenství skifařských osobností přijede do Račic vzdát hold Synkovi, místo tradiční veslařské trati na 2000 metrů je prověří jen milosrdnější pětistovka.

„Kluci vymýšleli, že bychom jeli dva kilometry, nebo kilák. Říkal jsem: Hele, to bude dlouhé. Uděláme pětistovku, to zvládne každý,“ řekl Synek. „Nebudeme chtít, aby to bylo úplně trapné. Jsme závodníci a v lidech to zůstává. Asi bych řekl, že nejlíp na tom je Olaf. Pořád se hýbe, trénuje. U mě je to otázka toho, jak moc se budu do toho září hýbat.“

Synek má teď přesně čtyři měsíce času, aby něco udělal se svou váhou. Od konce kariéry přibral.

„Rok pauzy byl dobrý, ale už se necítím komfortně, nabral jsem i váhu. Měl jsem dvacet kilo, teď už mám jenom patnáct, už jsem to žrádlo trochu omezil,“ usmíval se. „Bude problém se ohnout, protože mám panděro. Ale nějak to půjde, ještě to není úplně tak strašné. Sám začínám cítit, že už se chci hýbat, už jsem byl párkrát v posilovně. V lodi jsem teda ještě neseděl, uvidím, jak mi to půjde…“

HVĚZDNÍ SKIFAŘI NA SYNKOVĚ ROZLUČCE

Mahé Drysdale (N. Zél.) - dvojnásobný olympijský vítěz, pětinásobný mistr světa

Olaf Tufte (Nor.) - dvojnásobný olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa

Alan Campbell (Brit.) - bronzový olympijský medailista, trojnásobný medailista z MS

Lassi Karonen (Švéd.) - čtyřnásobný účastník OH

Iztok Čop (Slov.) - olympijský vítěz na dvojskifu, čtyřnásobný mistr světa na dvojskifu a skifu