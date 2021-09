Veslař Synek ukončil kariéru: Chtělo se mi brečet, ale jsem velkej kluk

Příběh jedné z českých sportovních legend je u konce. Veslař Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista, oznámil konec kariéry. „Končím svou pouť vrcholovým sportem. Už nebudu závodit, nebudu sportovec. Bylo to krásný, bylo to dlouhý. Jsem moc rád, že se to povedlo, že byla kariéra úspěšná,“ uvedl Synek.

Stůl plný medailí symbolizoval parádní kariéru nejlepšího českého veslaře historie a také jednoho z nejlepších v mezinárodních dějinách. Na tiskovce šampiona dojal sestřih jeho úspěšných momentů.

„Ze začátku se mi chtělo trošku brečet, ale jsem velkej kluk, tak jsem to zamáčkl,“ usmíval se Synek. „Vybaví se mi všechny závody. Když to takhle vidím, bylo jich strašně moc. Když se na to podívám, vybavím si konkrétní závod, konkrétní myšlenky, to je ta věc, kterou mi sport dal.“

Slavný skifař měl letos na jaře problémy s tzv. syndromem nejasného snížení výkonu a rozhodl se neodletět na olympijské hry do Tokia.

„Nejvíc to ovlivnilo to, že jsem se rozhodl nejet na olympijské hry. Opravdu jsem cítil, že toho mám hodně. Byl jsem opravdu unavený a tam se mi ty myšlenky na konec kariéry nastartovaly,“ vysvětlil Synek. „Ale říkal jsem si, že to nechci uspěchat. Nechal jsem si na to celé léto.

V posledních týdnech jsem došel k názoru, že kariéra byla dlouhá, byla krásná, ale že už je opravdu můj čas.“

Prohlédněte si v GALERII, jak se Ondřej Synek během kariéry měnil:

Synek začínal v reprezentaci na přelomu tisíciletí s Milanem Dolečkem mladším, s kterým získal bronz na mistrovství světa 2003 na dvojskifu. Od roku 2005 závodil na skifu a od tohoto roku držel čtrnáctiletou medailovou sérii z vrcholných akcí.

Pětkrát vyhrál mistrovství světa, z olympijských her má stříbro z Pekingu 2008 a Londýna 2012 a bronz z Ria 2016, kam odjel poté, co mu kvůli zlomenému obratli hrozil konec kariéry. S pěti tituly mistra světa je Synek historickým rekordmanem spolu s Němcem Petrem-Michaelem Kolbem a svým životním rivalem Mahé Drysdalem z Nového Zélandu.

„Pro mě je hrozně důležité, že to mám v sobě srovnané, že jsem s tím srozuměný, ztotožněný,“ líčí Synek. „Nevynechal jsem jedinou sezonu za těch dvacet jedna let. Pořád jsem se připravoval naplno, neměl jsem žádný zdravotní výpadek. I díky tomu jsem to vydržel tak dlouho, akorát už cítím, že únava je tak velká, že už je čas.“

Od rozhodnutí ukončit kariéru Synka neodradila ani vyhlídka světového šampionátu v příštím roce, který se uskuteční v Račicích.

„Chuť samozřejmě byla, můj předchůdce, skifař Václav Chalupa, v roce 1993 v Račicích na mistrovství světa závodil, vždycky jsem mu to záviděl. Potom se rozhodlo, že v roce 2022 bude mistrovství světa v České republice a měl jsem z toho hroznou radost. Ale bohužel opravdu cítím, že můj konec nadešel, že startovat v lodi na mistrovství světa v Račicích nebudu. Určitě se tam ukážu, budu tam, těším se na to, že si to užijeme a určitě mě tam v nějaké roli uvidíte.“

Svou další budoucnost Synek dál vidí ve veslování. Už od roku 2011 působí jako předseda veslařského oddílu v Brandýse nad Labem. A v pátek nastupuje na Dukle jako trenér veslování.

„Už v roce 2013 jsem dostal tuhle nabídku, dostal jsem kritéria, která musím splnit, vystudovat školu, jazyk… Byl to dlouhodobý proces, moc se na to těším,“ říká Synek. „Myslím, že sportu mám co dát, taky mu co vrátit. Myslím, že tím, že povedu veslování na Dukle, se můžeme zase o kousek posunout a vychovat nové Synky.“