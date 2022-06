Horko u Vltavy: Repre na Primátorkách v autu, Slavia má dresy od návrhářky

Místo nudné dominance armádních profesionálů je tu před startem Primátorek vítaná nejistota. „Věřím, že uvidíme napínavé boje. Nevíme, jak to dopadne, proto diváci na sport chodí,“ pochvaluje si předseda veslařského svazu Ondřej Šebek.

Drama na tradiční trati se zatáčkou pod vyšehradskou skálou ale má svou cenu. V závodě mužských osmiveslic o Primátorský štít nebudou v neděli startovat reprezentanti, kterým už začala ostrá sezona s očekávaným vrcholem při zářijovém mistrovství světa v Račicích. „Rozhodli se, že budou preferovat vrcholovou formu veslování,“ vysvětlil Šebek.

Osmy Dukly na Primátorkách vyhrávaly od roku 1980 až do roku 2019. V roce 2020 start armádní posádky znemožnil covid. Vloni už Dukle start zakázala pravidla, reprezentanti si ale mohli sednout do posádek svých mateřských klubů, což umožňoval i nouzový podzimní termín.

Tuto neděli se ale na Vltavě pojede v čase mezi dvěma Světovými poháry. „Loni bylo po vrcholové sezoně a závodníci Dukly se vydali do svých mateřských klubů. Letos, po dohodě se svými trenéry, se rozhodli, že budou preferovat přípravu v reprezentačních posádkách, které se připravují na zářijové mistrovství světa,“ uvedl Šebek.

Z mužské reprezentace se během závodního víkendu objeví pod Vyšehradem jen člen dvojskifu Jakub Podrazil, který v sobotu pojede na veteránské osmě. Loni vítězná posádka Slavie bude mít na pěti pozicích jiné veslaře. Jedním z důvodů, proč reprezentanti chybí, je i složitější přechod z párových posádek do nepárové osmy.

„Museli by na týden vyskočit ze své top přípravy na jiných lodí. Bylo by to organizačně náročné, s rizikem výkonnostního výkyvu,“ upozorňuje Šebek.

Dalším argumentem byl nadějný vstup reprezentačních lodí do sezony. Minulý víkend při úvodních závodech Světového poháru v Bělehradě vybojoval lehký dvojskif Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek třetí místo a kromě jedné posádky všechny jely minimálně finále B.

„Po tomhle víkendu se ukázalo, že žádná z nominovaných posádek nezůstala za polem, jsou na úrovni mezinárodního veslování. Byli bychom rádi, kdyby kluci z Dukly šli do klubů, ale to rozhodnutí respektujeme. Na téhle úrovni je preference na reprezentace jasná,“ říká Šebek.

Ženské členky reprezentačního týmu se při Primátorkách naopak ukážou. Lenka Antošová, Anna Šantrůčková a Markéta Nedělová pojedou ve skifařském závodě o Stuhu Podolí. Antošová se v pátek navíc posadí do univerzitní osmy ČZU Praha. Posádka reprezentační párové čtyřky se rozsadí do lodí Blesku (Simona Pašková), Blesku a Hamru (Eliška a Barbora Podrazilovy) a Slavie (Alžběta Zavadilová).

Slávisti pojedou Primátorky v nových dresech, které vytvořila módní návrhářka Zuzana Bahulová. „Doufám, že budou vítězné, a nejenom v jedné kategorii. Doufám, že těch vítězství budeme mít víc,“ usmála se Lenka Antošová.

109. ČEZ Primátorky

Nedělní hlavní program (PP ČT sport)

11.00 skif žen a juniorek o Stuhu Podolí

11.20 osmiveslice žen a juniorek

11.40 Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského

12.00 osmiveslice mužů o Primátorský štít