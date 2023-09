Ve čtyřiceti na olympiádu? Velké lákadlo, říká Vraštil. Na MS chybí dvojskifu krok

Lehký dvojskif Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek už se dostal do čtvrtečního semifinále a postup do finále by mu zaručil letenky na Hry do Paříže • FOTO: ČVS

Vlajková loď českého veslování má na mistrovství světa v Bělehradě blízko ke splnění olympijského snu. Lehký dvojskif Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek už se dostal do čtvrtečního semifinále a postup do finále by mu zaručil letenky na Hry do Paříže. „Paříž je velké lákadlo,“ říká Vraštil, který už loni na podzim oslavil čtyřicátiny.

Po odchodu Ondřeje Synka a Mirky Knapkové jsou věčně hladoví borci na lehkém dvojskifu největší českou nadějí. Letos skončili druzí na Světovém poháru v Záhřebu, na ME na Bledu byli čtvrtí. Rozhodující závod sezony je ale čeká ve čtvrtečním semifinále MS v Bělehradě. Finále znamená olympiádu, neúspěch nutnost jet béčkové finále, kde je už pro olympiádu jediné volné místo. Miroslav Vraštil usiluje už o své čtvrté Hry.

Na posledním závodě Světového poháru v Lucernu jste ze semifinále nepostoupili, bude to stres?

„V Lucernu se nám moc nepovedlo semifinále, ale my jsme to takhle měli i dříve. Občas se nám jeden závod nepovedl. V béčku jsme si to ale napravili takovým způsobem, že jsme jeli jako loni na mistrovství světa v Račicích, že jsme vypochodovali dopředu a pak jsme se s nimi nebavili. Spravili jsme si náladu.“

Na Hry do Tokia, kde jste pak překvapili čtvrtým místem, jste se dostali až v dodatečné kvalifikaci. Jak nato vzpomínáte?

„To bylo asi to nejdrsnější, co jsem zažil. Tlakem a tím, že byla jen dvě místa. Tady, když člověk postoupí do finále, tak má jistotu. V béčku musí vyhrát, to je taky velký tlak. Postupuje sedm lodí. Už s tím máme nějakou zkušenost a nepřemýšlíme o tom, co bude za půl roku, za rok. Koukáme jen na závod, který máme před sebou. Abychom byli připraveni mentálně a skládačka nám zapadla.“

V Tokiu při vašem životním závodě nemohli být diváci, máte o to větší motivaci zkusit se dostat do Paříže?

„Paříž je velké lákadlo. Kvůli tomu jsme do toho s Jirkou šli. Nedáváme si cíle na malé závody, ale olympiáda je hlavní cíl každého profesionálního sportovce. Paříž by byl další splněný sen. Londýn byl úžasný a další evropská olympiáda bude krásná. Tokio byla Jirkova první olympiáda a on si to strašně užil. Teď bychom si to chtěli užít s diváky.“

Je letos kvůli boji o olympiádu konkurence nabitější?

„Je to hrozně znát, od prvního Světového poháru, kde jsme byli stříbrní. Evropa byla nabitá, objevili se Řekové, pak v Lucernu Mexičani. Je to poznat. Oproti rokům, kdy jsem jezdil v lehkém noncoxu, tak bylo pár lodí jasných favoritů a pak se to rozestupovalo. Tady je to namačkané. Rozdíly budou minimální.“

Co medaile, nemáte ji v hlavě?

„Samozřejmě někde v hlavě ta olympiáda a někde hluboko i medaile je. Když se nám podaří postoupit do finále, tak tam už to bude pro radost. Bude to ale nesmírně těžké.“