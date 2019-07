MS rozsvítí i české akvabely! Souboj vodních krasavic Praha vs. Brno | iSport.cz

Sen o olympijském Tokiu má pro Alžbětu Dufkovou velkou váhu. Opustit milované Brno, českou mekku svého sportu, a zvykat si na druhé straně rozbité dé jedničky v hlavním městě bere jako přijatelnou oběť.

„Už jsem si zvykla, že podle mluvy mě tady všichni poznají,“ usmívá se Dufková. „Mně se v Praze líbí. Bydlím ve Stromovce ve sportovním centru, tam je to pro sportovce perfektní, jsem tady spokojená.“

Dufková už byla na olympiádě třikrát, vždy s legendární parťačkou Soňou Bernardovou. Po Riu to zkoušela s mladšími závodnicemi Sabinou Langerovou a Alicí Pavlíčkovou. Nakonec se ale dala dohromady se středoškolačkou Vendulou Mazánkovou. Dostala k tomu posvědčení od amerického experta Stephana Miermonta, který ji v minulosti vedl ve dvojici s Bernardovou.

Alžběta Dufková byla na olympiádě už třikrát, teď živí další sen: Hry v Tokiu, kam by se ráda vydala s novou parťačkou Vendulou Mazánkovou...







50 zobrazit galerii

„Byl tady, když jsme to zkusily poprvé. Říkal, že to vypadá slušně, že bychom šanci měly,“ vzpomíná Dufková. „Vendy byla v juniorské kategorii nejúspěšnější závodnice. Řekly jsme si: Když chtějí dvě holky jet na olympiádu a být nejlepší, tak by měly plavat spolu.“

To se snadno řekne. Historickým centrem českého synchronizovaného plavání je ovšem věhlasný klub Tesla Brno. A Mazánková plave za pražský Neptun. Dufková to vzala na sebe, přesídlila do hlavního města a začala s o jedenáct let mladší partnerkou pracovat.

„Na spolupráci s mladšími holkami jsem si zvykla. I díky tomu se nám podařilo s Vendy poměrně rychle se splavat,“ líčí Dufková. „Jsem ráda, že Vendy je držák. Má drajv, energii trénovat, makat. Ne všechny mladší holky tohle mají. Věřím, že to spolu vydržíme až do olympošky.“

ČEŠI NA MS SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ (12. – 20.července) Alžběta Duchková (sólo – technický program, volná sestava, duet – volná sestava) Vendula Mazánková (duet – volná sestava)

Aneta Mrázková (duet – technický program) Karolína Klusková (duet – technický program) HIGHDIVING (22. – 24. června) Michal Navrátil DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ (13. – 19. července) Vít Ingeduld (5 km, 10 km) Matěj Kozubek (5 km, 10 km, 25 km) Alena Benešová (5 km, 10 km) Lenka Štěrbová (5 km, 10 km, 25 km) BAZÉNOVÉ PLAVÁNÍ (21. – 28. července) Anika Apostalon (50 metrů kraul, 100 metrů kraul) Tomáš Franta (50 metrů znak, 100 metrů znak, 200 metrů znak) Anna Kolářová (štafeta) Simona Kubová (50 metrů znak, 100 metrů znak, 200 metrů znak) Jan Micka (800 metrů kraul, 1500 metrů kraul) Barbora Seemanová (100 metrů kraul, 200 metrů kraul, 400 metrů kraul) Barbora Závadová (200 metrů motýlek, 200 metrů polohový závod, 400 metrů polohový závod)

Brňanka v Praze? V bazénu jde o větší rozdíly, než jestli se dopravnímu prostředku na kolejích říká tramvaj, nebo šalina.

„Každý klub trénuje trochu jinak,“ vysvětluje Mazánková.

„Když jsme začínaly s kondičním plaváním, holky se mně smály,“ dodává Dufková. „Člověk je na něco zvyklý, je to trošku jiné. Když se řekly sprinty, já jsem myslela, že se plavou padesátky. A ony ne, že stovky… Jsou tréninkové vychytávky, které každý používá jinak.“

Šly ale společně do toho. Vyrazily na tři kempy s ukrajinskou trenérkou Marinou Krikunovou.

„Je tam know-how, ruský dril. Naše trenérky nás taky dusí, ale oni mají ještě jiný přístup, je to změna,“ líčí Dufková. „Naše silné stránky? V duu máme poměrně silné výhozy. Já jsem silná, Vendy je drobek. Toto můžeme prodat. Máme docela silné spiny, výšku. A samozřejmě, dát do toho výraz a provedení. Snažily jsme se zapracovat na preciznosti pohybů.“

BRNĚNSKÁ VÝZVA

Po dlouhých letech najednou česká jednička není ze slavné brněnské Tesly, nýbrž z pražského Neptunu, kde se trénuje ve slané hloubětínské pětadvacítce. Brno se ale nevzdává. Soňa Bernardová se po svých pěti olympiádách orientuje v trenéřině a brousí pro pražskou dvojku silnou konkurenci. Během sezony se dala talentovaná Aneta Mrázková dohromady s Karolínou Kluskovou. A reprezentace má najednou dva solidní páry. Dufková s Mazánkovou byly sice ve všech vzájemných závodech lepší. Na šampionátu v Koreji ale budou nakonec startovat všechny čtyři závodnice díky šalamounskému rozhodnutí. Pražský pár se zúčastní volné sestavy, brněnská dvojka technického programu.

„Ani jeden pár neměl splněný limit stanovený plaveckým svazem. Český svaz umožnil poslat čtyři sportovce, tak jsme toho využili, aby děvčata na mistrovství světa mohla získat zkušenosti a ukázat se na mezinárodním poli,“ vysvětluje Jana Vidlařová ze svazové sekce synchronizovaného plavání. „Může se ukázat, která děvčata mají šanci na lepší výsledky příští rok. Jak se vypořádají se změnou času i s tlakem. Není to standardní, ale když možnost je, proč toho nevyužít?“

Brněnský pár se zformoval až na jaře poté, co nemocnou Elišku Hodovou vedle Mrázkové nahradila Klusková. Poprvé se představily na mistrovství republiky.

„Výkonem dokázaly, že můžou být konkurencí Alžbětě i Vendule. Na to, jak byl krátký čas na přípravu, to byl velký úspěch,“ hodnotila jejich trenérka Bernardová.

Hra na dvě karty způsobila praktické problémy. Prostředky na přípravu se dělily mezi dva týmy. Dufková si nakonec těsně před odletem na Kwangdžu musela několik plaveckých tréninků v podolském bazénu platit ze svého.

Alžběta Dufková byla na olympiádě už třikrát, teď živí další sen: Hry v Tokiu, kam by se ráda vydala s novou parťačkou Vendulou Mazánkovou... • Foto ČSPS a Archiv Alžběty Dufkové

„Šla jsem si tam zaplavat sama. Na sólu to není tak důležité. Doufám, že se podaří nastavit podmínky, abychom měly dostatek hodin na duo,“ říká Dufková. „Se Soňou jsme to doháněly letitými zkušenostmi, jménem. Ale sport jde tak dopředu, že minimálně pět hodin ve vodě bychom měly mít. Naše trenérky chodí do své práce, je to náročné. V olympijském roce bychom potřebovaly lepší podporu.“

V pražském klubu se o Dufkovou s Mazánkovou starají tři trenérky. Všechny se ale reprezentantkám věnují ve svém volném čase.

„My jsme na to zvyklé. Čas do akvabel dáváme odmala. Je to náš svět. Okolí nechápe, proč to v těchto podmínkách děláme, my to nejsme schopné vysvětlit,“ usmívá se Natálie Cibulková, jedna z trenérek. „Nemáme z toho žádný finanční zisk, těší nás radost holek. Je to náš životní styl, neberu to jako práci, i když časově je to víc jak poloviční úvazek.“

Vedení sekce bohužel komplikují situaci nejasnosti kolem státní podpory sportu.

„Nevíme, jestli bude, nebo nebude agentura, jak to bude s novým zákonem o spotu. Těžko se plánuje sezona, když nevíte, kolik prostředků budete mít. Ale takový je život, nemůžeme se vymlouvat,“ říká Vidlařová.

PLAVKYNĚ Z MARSU

Další klíčovou otázkou je, jak budou nastavena kritéria boje o olympiádu. Ty vybere až nový reprezentační trenér, o jehož jméně rozhodne výběrové řízení během léta.

„Nový reprezentační trenér bude navrhovat, jakým způsobem vybereme pár číslo jedna pro olympiádu. Kvalifikace je na přelomu dubna a května v Tokiu,“ vysvětluje Vidlařová.

Světový šampionát v Kwangdžu může mít na budoucnost velký vliv. Češky budou bojovat nejen mezi sebou, na vrcholné akci se ale taky ukážou mezinárodním rozhodčím, o jejich důvěru se musí dlouhodobě usilovat.

„To k tomu sportu patří. Jméno, pozici si budujeme,“ říká Dufková. „Reprezentace by měla být nad rámec klubových zájmů. Ty nejlepší by měly plavat spolu, je jedno jestli z Brna, z Prahy, z Marsu. Jednou jsi nejlepší, tak plav. Tak by to ve sportu mělo být.“