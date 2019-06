Plavkyně Seemanová řádí dál: Z rekordu ubrala další dvě sekundy | iSport.cz

„S dnešní čtyřstovkou jsem strašně spokojená. S trenérkou jsme plánovaly to jet kolem čtyř minut a třinácti vteřin, něco podobného jako byl český rekord v Barceloně. Nicméně jsem opravdu netušila, že se dostanu takhle hluboko pod třináct, a že rekord zase vylepším o dvě vteřiny,“ radovala se Seemanová.

Nová hvězda českého plavání drží kraulařské rekordy na tratích 50, 100, 200 i 400 metrů. Navíc sbírá národní rekordy. V květnu v Pardubicích zaplavala dvoustovku za 1:57,40 minuty a zlepšila tak své předchozí maximum z roku 2016. A teď se během čtyř dní dvakrát zlepšila i na čtyřstovce. Na republikovém šampionátu v Českých Budějovicích navíc plavala rychle už dopoledne.

„Jsem neskutečně ráda, další plus je, že se mi to podařilo zaplavat v ranních rozplavbách. S trenérkou jsme chtěli zkusit koncentraci směřovat na ráno, jelikož na světových soutěžích se musí plavat rychle ráno, abychom se vůbec do finálí dostali,“ uvedla Seemanová. „Jsem neskutečně ráda. Je vidět, že trénink má cenu a vyplatí se to.“

Seemanová poplave odpoledne finále na 50 a 400 metrů kraul.

„Ale to už nepojedu naplno, ale potáhnu jednu holku z týmu,“ vysvětluje.

V pátek ji čeká kraulařská stovka, v sobotu rozplavby na 200 metrů kraulem a motýlkem a v neděli odpoledne zbylé finálové závody.