Povstání kanoistů, nový sport i chyby fenoménu. Co ukázalo MS slalomářů?

Co ukázalo mistrovství světa ve vodním slalomu? • FOTO: Koláž iSport.cz Pět medailí, z toho dvě individuální. Česká výprava se vrací z Bratislavy s překvapivým mistrem světa Václavem Chaloupkou, nárokem na zaslouženou dovolenou po veleúspěšné sezoně, ale i náměty na přemýšlení, co s vodním slalomem udělá nová olympijská disciplína. Jaké byly největší nejen české momenty skončeného šampionátu?

Singlíři s českou vlajkou Vavřinec Hradilek, Kateřina Kudějová, Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Ondřej Tunka. Až do Bratislavy byli poslední čeští mistři světa v individuálních disciplínách všechno kajakáři. V kategoriích s listem na každé straně pádla má Česko dlouhodobě větší úspěchy a kanoisté (donedávna s výjimkou odstřelené kategorie deblů) byli v pozadí. V Čunovu to ale skončilo přesně naopak. Kajakáři v sobotním programu měli jedinou finálovou účast a na medaile se čekalo do neděle. Nejdřív se bronzem předvedla teprve 19letá Gabriela Satková, o chvíli později překvapil největší favority i sám sebe Václav Chaloupka, jako první Čech od roku 1977. „Samozřejmě tyhle interní vtípky od Vítka s Vávrou probíhají velice často, ale mě baví se na ně dotahovat. Teď můžu vtipkovat já na ně, ale budu muset pomalu, protože kluci jsou ještě zklamaní z nepostupu do finále. Takže určitě tam nějaký vtípek pošlu, ale pár dnů jim dám,“ těšil se mistr světa, až se v tréninkové skupině Miloslava Říhy opět potká s Vítem Přindišem a Vavřincem Hradilkem. Václav Chaloupka a Gabriela Satková s medailemi z MS • Foto Aleš Berka/Kanoe.cz

Co s novým olympijským sportem? Rychlejší, přímější, akčnější a hlavně kontaktní. Extreme slalom (nebo, chcete-li, kajak kros) je oficiálně novou olympijskou disciplínou a o to větší bude mít v budoucnu váhu. Pro někoho cesta, jak sport zatraktivnit a přiblížit novým divákům, pro někoho blbost, která popírá základní princip soupeření s časem. V Bratislavě se ukázalo, že stále nový sport čeká ještě složitá cesta v ustálení pravidel. Už kvalifikace, ze které postoupilo nikoli 32 nejrychlejších, ale nejrychlejší závodník z každé země, vzbudila rozpaky. „Myslím si, že tenhle formát závodu nebude dlouhodobý. Že v budoucnu do hlavního závodu postoupí víc lodí za daný stát,“ zamyslel se Jiří Prskavec. Vít Přindiš byl o hodně příkřejší, i když české místo získal. Vyřazovací část zase znepřehlednila řada diskvalifikací, kdy často ani sami vyřazení závodníci nevěděli, co provedli. Vít Přindiš ve čtvrtfinále extreme slalomu • Foto Aleš Berka/Kanoe.cz

Jak to bude s nominací? Jedna olympiáda sotva skončila a už se přemýšlí o další. Tím spíš, že tentokrát je cyklus zkrácený na tři roky a slalomářům se osvědčilo, když měli jasno s předstihem. Jenže poslední systém české nominace nelze jednoduše zkopírovat, překáží v tom právě extrémní slalom, který sice dostal nové dvě sady medailí, ale ne nová účastnická místa. Jiří Prskavec je nově zástupcem závodníků u mezinárodní federace a chce tlačit, aby extreme slalom měl „vlastní elitní závodníky,“ tudíž i vlastní místa. Reálná je ale i varianta, kdy se pro obě disciplíny bude vybírat jeden závodník, případně by i extreme slalom mohl jet singlkanoista. „Myslím, že trenéři z toho budou mít velký bolehlav a vůbec jim to nezávidím. My se s tím nějak popereme, až to vymyslí,“ usmál se Vít Přindiš. Jiří Prskavec chce prosadit, aby extrem slalom dostal další místa, to by ulehčilo i českou nominaci • Foto Aleš Berka/Kanoe.cz

Otazník nad oporou Mistryně světa i Evropy, dvojnásobná účastnice olympijských her a stálice českého reprezentačního výběru. To je kajakářka Kateřina Minařík Kudějová už přes deset let, ale bude jí i dál? Z Bratislavy si sice přivezla stříbro ze závodu hlídek, jenže v individuálním závodě se ji nepovedlo postoupit do finále, stejně jako v Tokiu. Částečně i vinou lehkých zdravotních komplikací. Ve 31 letech má za sebou úspěšné roky i mimo branky. Vyřešila zdravotní problémy i studium, vdala se a několikrát naznačila, že o budoucnosti přemýšlí. Otázku na další pokračování kariéry dostala i u kanálu v Čunovu. Odpověď sice načala, ale nedokončila. Kateřina Minařík Kudějová nepostoupila do finále • Foto Aleš Berka/Kanoe.cz

Bída legendy s náplastí Nejlepší vodní slalomářka posledních let je jasná. Jessica Foxová, jednoznačně. 27letá Australanka s francouzskými kořeny často vyhrává závody s obrovským rozdílem a je jedno, jestli na kanoi nebo na kajaku. Z Tokia si přivezla medaile z obou disciplín, vládla mezi kanoistkami a získala bronz mezi kajakářkami, a jako velká hvězda přijela i do Bratislavy, ale… První zaváhání přišlo už při sobotní kvalifikaci kanoistek, kdy rozhodčí ještě dlouho po dojezdu řešili, jestli projela jednu z branek. I pro ně to byl ve sporné situaci test – vyřadí padesátisekundovou penalizací olympijskou vítězku? Vyřadili. A aby toho nebylo dost, po další chybě nepostoupila Foxová ani do finále kajakářek! Podtrhla tím, že hlavně pro účastníky olympiády byla sezona zkrátka dlouhá a na MS bylo těžké se soustředit, vždyť ze čtyř českých olympioniků se do finále podíval jen Lukáš Rohan, navíc těsně. „Myslím si, že už jsme prostě všichni unavení, jak Jess, tak Jířa. Už se prostě vidíme trošku někde jinde, bylo to dlouhé a náročné,“ poznamenala Tereza Fišerová. (Jak jinak než po vyřazení v semifinále). „Jess“ si pak spravila náladu na závěr programu, kdy přesedla do plastové lodě a suverénně ovládla extreme slalom mezi ženami. Jessica Foxová chybovala v semifinálových jízdách • Foto www.pbphoto.sk