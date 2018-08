Zpestření beachvolejbalového šampionátu: Perušič vyzkouší nového parťáka

Velká výzva čeká na Ondřeje Perušiče na mistrovství republiky v beachvolejbalu, které proběhne od pátku do neděle ve Slavkově u Brna. Jeho obvyklého parťáka Davida Schweinera vystřídá Jan Vodička - multitalentovaný volejbalista, který získal stříbra na ME do 18 let ve dvou volejbalových sportech. „Je to pro mě něco neuvěřitelného zahrát si po boku Ondry. Mým cílem je postoupit ze skupiny, pak se uvidí, co dál,“ prohlásil Vodička.