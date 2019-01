Agresivním servisem pro výhru a postup na ME. Volejbalistky čeká klíčový zápas | iSport.cz

V sobotu české volejbalistky vydřely po pětisetové bitvě vítězství nad Finskem v Jindřichově Hradci. Nyní je čeká další náročný úkol. Proto, aby se dostaly na zářijový evropský šampionát, musí ve středu porazit Švédsko na jeho domácí půdě. Jenže ani výhra nemusí stačit, pakliže Estonky uspějí ve Finsku, které už má postup zařízený. „Volal jsem si s mým známým Finem a potvrdil mi, že k tomu přistupují velice zodpovědně. Utkání hrají v hale, kam přijde hodně lidí. Marketingově to koncipují jako oslovu postupu na šampionát po několika letech a rozhodně před svými fanoušky nechtějí prohrát,“ dodal Miloslav Javůrek.

Navíc švédským volejbalistkám bude scházet univerzálka Isabelle Haak, hvězda italské ligy. Jenže ani český výběr se nemůže spolehnout na své největší opory. Vždyť nejvíce bodující hráčkou výrazně omlazeného týmu byla v souboji s Finskem teprve 17letá univerzálka Gabriela Orvošová.

„Svoji roli splnila Michaela Mlejnková, která to dobře odtáhla. Uspěla také při své premiéře Simona Janečková a dvě nové nahrávačky. Máme své kvality,“ tvrdil Miloslav Javůrek z Českého volejbalového svazu. Velkou zbraní českých hráček by měl být agresivní servis a dobrá obrana v poli a na síti. „Tohle nám dopomohlo k vítězství proti Finkám, teď to hodláme zopakovat v důležitém souboji se Švédkami,“ zdůraznil Javůrek. Mistrovství Evropy bude hostit v tomto roce Turecko, Polsko, Maďarsko a Slovensko.