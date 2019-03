Paráda! České beachvolejbalistky vyhrály turnaj v Indii! | iSport.cz

Byl to teprve jejich třetí společný turnaj a dokázaly uspět! Beachvolejbalistky Martina Maixnerová a Martina Bonnerová ovládly turnaj v Indii. Ve finále porazily japonský pár Chiyo Suzuki a Yurika Sakaguchi 2:1 na sety. Potvrdily tak, že patrně vzniká velmi silný pár. „Je to něco neuvěřitelného. Druhý světový turnaj v sezóně a hned medaile, ještě k tomu zlatá,“ radovala se Maixnerová, pro kterou je to vůbec první vítězný turnaj na okruh FIVB.