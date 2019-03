Beachvolejbalové hvězdy se těší na Ostravu. Vybraly ji do TOP 3 | iSport.cz

„Z diplomatických důvodů se finální pořadí neurčuje, ale v top trojce byli kromě Ostravy turnaj kategorie Major ve Vídni a finále v Hamburku,“ přiblížil předseda svazu Marek Pakosta. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák zareagoval pohotově: „Se vší skromností to bereme tak, že jsme první,“ pousmál se. „Byla to Velká cena Monaka v beachvolejbalu.“

Organizátoři chtějí druhý ročník ještě vyšperkovat. Získali nového generálního partnera (J&T Banku), zvětší centrální kurt, kvůli příslibu lepšího počasí posunuli termín turnaje už na konec května. Před rokem většinu zápasů provázel silný déšť. I tak do areálu dohromady přišlo dvacet tisíc fanoušků.

„A byli skvělí, atmosféra úžasná,“ pochvaloval si Pakosta. „Pomohly i sportovní výsledky, Markéta Nausch Sluková s Bárou Hermannovou vyhrály a nastartovalo je to do jejich nejlepší sezony. Ondra Perušič a David Schweiner se probili až do semifinále, katapultovalo je to do světové top 15.“

Elitní české páry budou v Ostravě startovat znovu. S nimi i Dumek s Berčíkem a Kvapilová s Kubíčkovou. Po jedné divoké kartě dostane ještě jeden český pár v obou kategoriích. Organizátoři počítají s účastí absolutní světové špičky.

„Turnaj se počítá do olympijské kvalifikace, která začala v září minulého roku a potrvá do června 2020. Díky termínu tedy stihneme v Ostravě o olympijské body hrát dvakrát,“ říká Pakosta. „Věřím, že i tohle našim párům pomůže. Pokud by zopakovaly skvělé výsledky z loňského ročníku, byla by to paráda.“

Turnaj začne ve středu 29. května kvalifikacemi. Ve čtvrtek a v pátek (30. a 31. května) se hrají zápasy ve skupinách a začne play off. Na první tři dny je vstup zdarma. Lístky se prodávají až na víkendový program. V sobotu 1. června se hrají osmifinále a čtvrtfinále, v neděli 2. června turnaj vyvrcholí semifinálovými a finálovými bitvami.

„Kampaň na prodej lístků jsme ještě pořádně nerozjeli, ale už teď se jich prodalo 1200,“ informuje Marek Tesař z pořádající agentury Raul. „Zájem nás těší, je větší než před rokem. Věříme, že turnaj bude i díky originálnímu prostředí znovu jedinečný.“