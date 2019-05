Po krachu v Polsku je volejbalistka Šmídová kapitánkou reprezentace | iSport.cz

Při premiéře obstála! České volejbalistky vstoupily do Evropské ligy jasným vítězstvím 3:0 ve Švédsku. A to navíc v prvním soutěžním utkání pod řeckým trenérem Jannisem Athanasopulosem, který se týmu ujal začátkem dubna.

„S realizačním týmem se poznáváme a myslím, že to bude dobré. Jsme mladý tým a musíme si výsledky vybojovat dravostí, času moc není, ale my to zvládneme,“ tvrdila Šmídová, která se už sžívá s filozofií nového trenéra. „Dá zejména na komunikaci, a to jak mezi hráčkami, tak s ním. Zatímco jsem ho za těch pár dní poznala, o volejbalu hodně přemýšlí a pro něho je důležitá zpětná vazby od všech.“

V letošním roce po krachu v Polsku odehrála sezonu za Olymp Praha. „Byla to pro mě určitě nejtěžší sezona. Dlouho jsem po krachu polského klubu, kde jsem měla podepsanou smlouvu, hledala angažmá a nebylo to určitě lehké. Ani si nepamatuji, že by se někomu kolem mě něco podobného stalo. Ale je to za mnou a taky životní zkušenost,“ tvrdila Šmídová.

O dalším roku má Šmídová nahrávačka jasno – skončit by měla opět v Polsku. „V minulém týdnu jsem podepsala smlouvu, ale nevím, zda to už klub zveřejnil, tak potvrzuji jenom tuto zem,“ říkala oficiálními webu Českého volejbalu.

Nyní se však Šmídová zaměřuje na reprezentaci a v rámci Evropské ligy odehraje s českým týmem utkání v Brně a v Jablonci nad Nisou. „Chceme vrátit naše národní družstvo na pozice, kam patří. A pojďme koukat dopředu a nevracet se stále k té zbabrané kvalifikaci,“ vyhlásila volejbalistka.