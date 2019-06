Ostrava Beach Open: Krása, kvalita, fantastičtí diváci a české senzace | iSport.cz

Foto Pavel Lebeda a Vlastimil Vacek

České jedničky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová v Ostravě obhajovaly loňský triumf. První kolo hrály ještě za chladného počasí a v drobném dešti. Jako by je to poznamenalo, nemohly se dostat do ideálního tempa a správné provozní teploty. Ve skupině podlehly Luninové a Samodajové z Ukrajiny (0:2) i Betschartové s Hüberliovou ze Švýcarska (1:2). Přestože sezonu rozjely výborně, v Ostravě zaznamenaly jeden z nejhorších výsledků společné kariéry.