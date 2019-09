Chceme napodobit basketbalisty, hlásí volejbalisté před ME | iSport.cz

Ráno odcestovali čeští reprezentační volejbalisté na mistrovství Evropy do Nizozemska, kde první zápas odehrají již v pátek proti Ukrajině. Na minulém ročníku urvali sedmé místo, letošním cílem je postoupit ze základní skupiny a dostat se co nejvýše. Volejbalisté zároveň přiznali, že inspirací jim mohou být také basketbalisté, kteří se na mistrovství světa v Číně dostali už do čtvrtfinále. „Bereme to jako dodatečnou pozitivní motivaci k tomu, aby také nám vyšel důležitý šampionát. Tohle je úžasný úspěch, ze kterého bude profitovat celý český sport. Když mám čas, tak basketbalové zápasy sleduji,“ přiznal Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.