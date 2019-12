Volejbalový Jihostroj vyzve nejlepší tým světa. Do Budějovic dorazí Civitanova | iSport.cz

Nestává se často, aby do České republiky přicestoval nejlepší sportovní klub v daném odvětí. Už ve čtvrtek se to fandům volejbalu vyplní. Dorazí totiž Cucine Lube Civitanova. Italský velkoklub, který vládne všem. Oficiálně. V minulý týdnu totiž vyhrál mistrovství světa týmů. Aktuální šampiony vyzve už ve čtvrtek 12. prosince Jihostroj České Budějovice, a to v rámci CEV Ligy mistrů. „Nevím, jestli existuje nějaký recept na takový tým. Základ bude určitě skvělý servis, koncentrace ve všech směrech, agresivita a velká dávka štěstí,“ hodnotil univerzál Filip Křesťan. Utkání začíná od 18:00