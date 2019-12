Asistent trenéra volejbalového Jihostroje: fotbalová Slavia nás inspiruje | iSport.cz

Jak se na další prestižní duel připravujete?

„V této fázi je to náročné, hlavně cestování a únava. Máme v současné době zraněné druhé účko a druhého nahrávače, někteří hráči jsou prakticky nestřídatelní. Kluci víc regenerují. Spíše než volejbalové tréninky, tak zkoušíme nabírat sílu. Odpočíváme. Ale do Ligy mistrů jsme vstoupili úspěšně. Uhráli jsme set s Civitanovou, což byl bombónek v předvánočním období. Po rozboru s hlavním trenérem se nám jeví Trentino v některém ohledu lepší než Civitanova.“



Prozradíte v jakém směru je lepší?

„Zejména na přihrávce. Tu má Trentino minimálně srovnatelnou, ne-li lepší. Jinak ten tým má hvězdy světového volejbalu. My se připravujeme stejně jako na Civitanovu. Máme k dispozici veškerá videa soupeřů, které nám statistik připraví. Pak už si hlavní trenér probírá jednotlivé činnosti, jako obranu, útok a přihrávku. Já mám od něj předem zadané úkoly (příjem soupeře, servis atd.) Příprava trvá několik hodin.“



V čem tkví výjimečnost Trentina?

„V dokonalosti herních činností, mají větší rejstřík v úderech a na servisu. Jsou více disciplinovaní, více soustředění na obranu v poli. Jsou zkušení, všichni hrají v největších reprezentačních týmech, jsou zvyklí na největší zápasy.“



Jaké máte pro nejbližší zápas cíle?

„Rádi bychom tam uhráli set, možná dva nebo celý zápas. Hlavně se prezentovat skvělou hrou.“



Volali jste si s Donovanem Džavoronekem, který v italské super lize působí už několik let, konkrétně v Monze?

„Po losu proběhlo pár zajímavých postřehů. Týmy nám charakterizoval, ale ne po odborné stránce.



Jaká bude vaše strategie?

„Na prvním místě je nadšení, že můžeme s těmito týmy hrát. Zároveň nepůsobíme vůbec odevzdaně, spíše naopak. Chceme podat co nejlepší výkon. A samozřejmě servis, to je hlavní stránka, na kterou dáváme v těchto zápasech důraz. Chceme jim hru co nejvíce znechutit naším servisem.“ Jaké jsou vaše přednosti? „Máme zkušené hráče, kteří prošli kvalitními ligami. Martin Kryštof, Radek Mach, Petr Michálek, Španěl De Amo, který se zúčastnil evropského šampionátu. Už mezinárodní scénu zažili, jen tak se nerozsypou před nějakým soupeřem.“



V Lize mistrů se zatím skvěle prezentujete, porazili jste třeba Istanbul. Jaké jsou ohlasy na vaši hru?

„Ohlasy přišly hned do Turecka, několik gratulací také od kolegů z extraligy. Takové výsledky celému českému volejbalu pomáhají. Těší nás, že týmy na nás vysílají nejsilnější sestavy.“



Je pro vás inspirací fotbalová Slavia, která se úspěšně prala také s nejlepšími týmy v Lize mistrů?

„Ano, obrazně řešeno. Tím nasazením a bojovností se určitě chceme také inspirovat.“



Jak se pracuje v týmu se dvěma špičkovými univerzály?

„Je daná strategie, které je určeno vedením klubu před sezonou. Marek Šotola by měl být na prvním místě, ale záleží na jeho výkonech na hřišti, v play-off nastoupí ten, kdo je na tom lépe. Zároveň se rozhodujeme zápas od zápasu. Tím, že je Šotola zraněný, je to v tuto chvíli jasné. V Itálii bude hrát Filip Křesťan, druhý univerzál nemůže. Pro kvalitu tréninku je to skvělé mít dva lidi, co bojují o místo.



V čem jsou výjimeční?

„Marek Šotola je fyzicky zdatnější, je mladší a skáče více. Nedělají mu problémy vyšší balony. Filip Křesťan má rád rychlou hru, která mu s naším nahrávačem lépe sedí. Každý má ale něco.“