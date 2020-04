Reprezentační volejbalisté nemusejí odehrát ani zápas. Máme plán, říká Javůrek | iSport.cz

Právě v květnu a červnu měla mužská volejbalová reprezentace odehrát jediný letošní vrchol – Golden European League. Utkání s Makedonií, Portugalskem nebo Tureckem se odložily na neurčito. Přitom se jednalo o důležitou prověrku před mistrovství Evropy 2021, v rámci které se bude jedna ze základních skupin pořádat v Ostravě. „Vše zatím závisí na rozhodnutí evropské volejbalové federace a české vlády. Pokud se akce spustí se zpožděním, přizpůsobíme se a zorganizujeme nezbytné kroky,“ dodal Javůrek.

Reprezentačním volejbalistům reálně hrozí, že neodehrají ani jeden soutěžní zápas. „Pokud se Golden European League letos neuskuteční, máme připravené řešení. Jednáme o čtyř až šestitýdenním bloku, ideálně někdy v červnu. To samé platí také pro reprezentační volejbalistky,“ upřesnil manažer reprezentací Javůrek. Na české hráčky čeká kromě Golden European League také kvalifikace na mistrovství Evropy 2021.

Od pondělí 20. dubna mohou začít trénovat profesionální sportovci. Povolené nařízení se však týká venkovních sportovišť. „O tom, zda se můžeme začít připravovat v halách se nikde moc bohužel nemluví. Musíme počkat na podrobnější výklad. Moc by nám to prospělo, kdyby naši hráči mohli trénovat přes síť v uzavřených prostorech,“ dodal Javůrek.

Nedávno Správní rada ČVS „uzavřela“ na dvě sezony extraligy, nebude možné v nich spadnout do nižších lig. Manažer reprezentací v tom vidí určitou příležitost pro mladší hráče. „Může se stát, že některé kluby zbavené hrozby sestupu dají větší příležitost mladším hráčům či hráčkám, kteří by jinak na svoji šanci museli čekat déle. Na jejich růst to bude mít pozitivní vývoj. Trénovat je důležité, ale herní praxe, která si jim tímto otevírá je ještě důležitější,“ potvrdil Javůrek.